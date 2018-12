La “Economía de las Ciudades” debatida en un encuentro internacional

La última de las jornadas del año que organizó Punto de Encuentro Pensar Mar del Plata se llevó a cabo este lunes, durante más de cuatro horas, en el salón Colón del Hermitage Hotel. Con distintas miradas, se puso en el centro del análisis la Economía de las Ciudades. Contó con una importante presencia de público que asistió a las exposiciones brindadas por destacados economistas del ámbito nacional e internacional, siempre con la premisa de ser “un espacio abierto y plural de reflexión y debate interdisciplinario”.

Durante la tarde más de 400 personas escucharon a los expositores de alto nivel. Y como es habitual en este ciclo de foros internacionales, estuvo presente las Naciones Unidas. Esta vez a través del director de la Oficina Regional para el Caribe y América Latina (ROLAC), ONU-Hábitat.

Luego de un video introductorio, la apertura y palabras de bienvenida estuvieron a cargo del legislador provincial Rodolfo Manino Iriart-uno de los principales impulsores de Punto de Encuentro Pensar Mar del Plata- quien destacó el trabajo realizado a lo largo de todo el año, en donde se convocó a representantes de diversos sectores “para abordar los principales temas de interés para nuestra ciudad, a partir de diferentes disparadores, y así buscar en conjunto el diseño de políticas estratégicas a largo plazo, teniendo a las universidades como naves insignia”.

“Generamos un espacio abierto y plural de reflexión y debate interdisciplinario, en el que confluyen representes de los sectores público y privado, de las universidades, del tercer sector y vecinos en general”, dijo el diputado.

A lo largo del año se trataron temáticas como planificación urbana y calidad de vida, educación, gestión ambiental, trabajo, salud, movilidad urbana y turismo. En paralelo a cada encuentro se organizaron además ámbitos de intercambio de conocimientos, ideas y proyectos, con visitas a universidades y sectores productivos, como por ejemplo este lunes fue el turno de una recorrida por la fábrica de Havanna. También se desarrolló una reunión en el Concejo Deliberante con representantes de distintos bloques.

En el último foro del año estuvieron importantes economistas. Matías Tombolini, presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, disertó bajo el título “2019: amenaza u oportunidad. Una Lectura económica de lo que viene”. En ese contexto también marcó distintos puntos que tienen que ver con desafíos y oportunidades para Mar del Plata. Por su parte, el ex director del Banco Central de República Argentina, ex Presidente del BICE, del Banco de Inversión y Comercio Exterior, y ex director del Banco Ciudad de Buenos Aires, Arnaldo Bocco, habló de la “Economía y Finanzas en las ciudades modernas” .

El ex decano de la Facultad Ciencias Económicas y Sociales de la UNMdP y Secretario de Economía y Hacienda municipal, Daniel Pérez, explicó la “Estructura de Recursos de General Pueyrredon”, mientras que la coordinadora general del equipo técnico de Mar del Plata Entre Todos, María Soledad Urrutia, contó sobre “la importancia de conocer los sectores productivos de nuestra ciudad” y dio detalles del “Segundo Informe de Monitoreo Ciudadano”.

Los distintos encuentros de este ciclo contaron con el acompañamiento de las diversas agencias de la ONU. Esta vez, el director de la Oficina Regional para el Caribe y América Latina (ROLAC), ONU-Hábitat, Elkin Velásquez Monsalve, expuso por videoconferencia sobre la mirada de las Naciones Unidas sobre el “Crecimiento económico local para un crecimiento económico inclusivo”. En ese sentido, vale recordar la “Nueva Agenda Urbana de la ONU que busca promover ciudades más incluyentes, compactas y conectadas mediante la planificación y diseño urbano, gobernanza y legislación urbana, y la economía urbana. Procura crear un vínculo de refuerzo recíproco entre urbanización y desarrollo”.

Los panales estuvieron coordinados por la vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Miriam Berges, y el vicepresidente 1º de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP), Blas Taladrid.

Otro momento destacado es la llamada “mesa previa”, que se desarrolla unos minutos antes del inicio de los paneles abiertos al público. Es una reunión de la que participan personas representativas de distintos sectores.

Cabe señalar que, como en encuentros anteriores, estuvo presente el Departamento de Intérpretes de Lengua de Señas Argentinas MDQ, ofreciendo el lenguaje inclusivo y dando lugar al acceso todas las conferencias

Oscar Maipa (Obispado); Arturo Bocardo (Pastoral Social); Juan Carlos Mena (Rector UFASTA); Pablo Vittar (Vicerrector UFASTA-Plan Estratégico); Diego Isaach (UTN); Graciela Benceno y Jimena Bargas (Profesoras investigadoras de la UNMdP); Guillermo Costanzo (Contador General Municipalidad de General Pueyrredon); Oscar Fortunato (Consejo Federal Pesquero); Sandra Cipolla (Astilleros SPI); Gustavo Cacciotti (APYME); Pablo Capurro (empresario); Paula Urciuoli (Cámara Supermercados Chinos); Fernando Rizzi y Daniel Barragán (Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon); Rubén Cuevas (Delegado Defensoría del Pueblo de la Provincia); los concejales Santiago Bonifatti (SUMAR), Mario Rodríguez (UCR), Virginia Sívori y Balut Tarifa Arenas (Unidad Ciudadana); Carlos Matto (Asociación Biblioteca Parlante); Ricardo Velimirovich (Asociación Frutihortícolas de Productores); Valeria Ordoñez y Gustavo Bacigalupo (ATICMA). También estuvieron presentes referentes de gremios como UOM, Sindicato de Trabajadores Gráficos, SMATA, ASIMRA.

Desde la organización se informó que ya se está trabajando para el 2019 con una nueva agenda de temas: sobre Justicia se realizará el primer encuentro previsto para febrero.