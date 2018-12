Inflación, devaluación y tarifazo: los números en rojo de los 3 años de gobierno de Macri

El gabinete que asumió en 2015

Pese a las promesas en su discurso de asunción ante la asamblea legislativa -entre las que estaban generar trabajo, crecimiento económico con “lluvia de inversiones” y pobreza Cero- Macri cumple su tercer año de mandato los indicadores económicos que en su mayoría están en el rango de lo negativo, según relevó el diario El Cronista.

Haciendo un balance, en los tres años de gobierno el acumulado del Producto Bruto Interno (PBI) registra una caída de más de 18%. Sólo en uno de los años, cerró en términos positivos.

Según datos de la consultora Eco Go, la inflación total de los tres años es cercana al 158% y la pobreza incrementó en un 33%, mientras que el acumulado del dólar subió más de 280%. Cuando Macri asumió en 2015 el tipo de cambio era de $ 9,80 y hoy ronda los $ 38,40.

En tanto, la suba de las tarifas hasta este diciembre es de el 283%. La consultora aseguró que la de electricidad acumuló un aumento de 1644%, el agua de un 512% y el gas 747%. Por su parte, el transporte público acumula un incremento de 217% y los combustibles un 204%.

El dato económico más positivo que tiene para mostrar el macrismo actualmente es el incremento de las reservas del Banco Central que subieron 106,3%, pasaron de u$s 24.862 millones a u$s 51.296 millones. Sin embargo, la deuda externa aumento más de 35%, a la cabeza están las dos negociaciones encaradas para obtener el stand-by del Fondo Monetario Internacional (FMI), primero por u$s 50.000 millones y la segunda por u$s 57.000 millones.

