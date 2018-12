Dos marplatenses disfrutaron y sufrieron desde el corazón mismo del Bernabeu

“el Retrato…” vivió junto a dos marplatenses ( Sebastián Gómez y Juan Martín Olivera) la final histórica, posiblemente irrepetible. Ambos presentes en el Santiago Bernabeú, con el Campeón ya coronado, nos sus impresiones sobre la Súper Final de la Copa Libertadores de América.

FONDO NORTE: LA FINAL SEGÚN UN RIVERPLATENSE

“Llegué a Madrid, desde San Sebastián, con el tiempo justo para pasar por la Fan Zone de Cuzco, donde me sentí como en Nuñez , con tantos riverplatenses con banderas, paraguas y cánticos”.

Ya dentro del estadio, después del calentamiento de los jugadores, las presentaciones, empezó la final, pesado el primer tiempo, trabado, pases imprecisos de los dos equipos, nadie regalaba nada, vi a Boca más preocupado por tapar espacios, sin importarle mucho el juego, claro, me gusto River, intentando jugar pero perdía bastantes pases.

Demasiado juego en medio campo, pero sin acertar ni Boca ni River el último pase de gol. Como siempre fuimos a buscar el gol y ellos esperan y luego aprovechan, ese espacio, suelen ser letales arriba y eso fue lo que nos pasó, un buen pase de Nandez, se tira para cortar pero no llega al arquero luego en velocidad Benedetto que elude a Maidana y define muy bien.- Uno a cero en contra.

Llama la atención que no avise al arquero de Boca que perdía tiempo desde el principio para enfriar el partido. Estuvo todo el partido así, pero nada, ni un apercibimiento.

En el segundo tiempo Gallardo saca a Ponzio y pone al colombiano Quintero que es más ofensivo, entonces, cambia el panorama y aparece el fútbol, un fútbol que se parece al del Barcelona y a partir de entonces, veo un Boca, que está más interesado en defender y salir a la contra.

Se empieza a jugar en el medio campo de ellos y empezamos a gritar desde el Fondo Norte y me parece que solo cantamos nosotros.

Ahí el factor anímico es fundamental, los partidos se ganan dentro de la cancha, pero la grada empuja a los jugadores, después del empate veo que nosotros (River) apretamos más, y que ellos entre los cambios y el cansancio pierden potencial físico, pero a River, la animación del Fondo Norte y que no pierden los pases, hace que se junten y no dejen de atacar.

Entonces aparece el “Pity Martínez”, que debe pensar “este va ser mi partido”, pide todas las pelotas y las que le llegaban las jugó al pelo, no hizo una de mas ni una de menos, pateo dos veces y no pasó nada, pero estaba cómodo, se tenía confianza y cuando le llegó la tercera, tiró y marcó un golazo, la puso donde crecen las telarañas, entre el palo y el travesaño y entró en la historia moderna de River Plate.

Los córners de Boca, llevaban mucho peligro, fueron una cosa, para terrible para mí, me subía el nivel de adrenalina en cada saque de esquina, no sé cuánto grité, gritamos, no sé si sufrí, pero fue emocionante, hasta el tercer gol, que encontró a la defensa de Boca en el área de River. Ah, detrás teníamos unos tunecinos que gritaban con más fuerza que todos nosotros, increíble lo de River.

Ahora que pasó todo, nos reímos, estaba con Lucía mi hermana y al festejar el gol se me enganchó el pantalón en el asiento, tuve que quedarme sentado.

Fue un festejo que siguió en la Puerta del Sol, me hubiera gustado estar con Jorge, mi padre, por él somos de River, y él sí que es fana, pero fana de verdad, y estará como loco celebrando en Mar del Plata..

Sebastián Gómez

FONDO SUR. LA FINAL COMENTADA POR UN BOQUENSE

Entre el momento que compré la entrada y me llegó la confirmación pasó un día y medio, durante ese tiempo estaba de los nervios, la cabeza me daba vueltas, estar en España y poder ver la Final de la Libertadores, me parecía un regalo, bueno, no tanto, pero me daba coraje pensar en la enorme alegría de ir a la cancha y disfrutar del color y el calor de la hinchada xeneise como allá en la Bombonera.

Calculé que el resultado podía ser el que fue, pero, me daba igual, como cantamos en los partidos.. ·¡¡es un sentimiento que no se puede parar…”!!

Salí de Marbella, con lo justo, total dormiría en la casa de un “bostero” madrileño, horas más tarde llegué por la tarde y de cabeza me fui donde estaba la gente de Boca… “Mamma mía”, ¡¡INCREIBLE!!

No entro en detalles, quiero contar como lo viví desde dentro, desde el Fondo Sur, que antes del partido, luego de pasar los tres controles rigurosos de seguridad, adentro del estadio faltaban dos horas para el comienzo, ¡¡QUE FIESTA!! gente mayor, jóvenes, chicos, familias, que cantaban y saltaban, banderas, globos azules y amarillos, algunas pancartas que no sé cómo las pasaron , era la primera vez que pisaba el Bernabeú, un escenario que me pareció increíble.

Un ambientazo! Enormes ilusiones en cada uno de los rostros vecinos, en la tribuna, en los compañeros de asiento, alegría, entusiasmo. Enfrente, detrás del arco que da a la Norte, ellos, los de River, que debían gritar menos o los tapábamos con nuestras canciones, no sé. Espectacular todo.

Y cuando salieron los jugadores a calentar, me pareció escuchar aquello que siempre dicen los locutores, eso de “el estadio es una caldera a punto de reventar!!…los de Gallardo se van primero al vestuario, y silbatina del Fondo Sur. Es un clásico, luego silbaron a los nuestros.

Al rato, vuelven a salir y ahora no hay joda. Esto va en serio y más cuando escuchas el Himnomfuera de Argentina, es algo más especial, más emocionante, pero no había tiempo para esas cosas. Pitido inicial y arrancó la final, Finalisima ¡¡por fin..!!

Desde el comienzo del partido, vi a Boca, bien plantado, fuerte con ganas y actitud de llevarse la Copa, pero en el segundo tiempo vimos a otro equipo, como un poco perdido.

Fue otro Boca Juniors, con pocas ideas, mucho pelotazo, no esos centros desde la banda, sino los que son de frente, esos que son fáciles para la defensa y el arquero.

Guillermo Barros Schelotto al rato empezó con los cambios, pero que no fueron con hechos con demasiada cabeza, desde el Fondo Sur comentamos con otros compañeros la ausencia de Cardona, un jugador que suele sorprendernos, porque suele improvisar y darnos alguna alegría con su juego.

Personalmente, los cambios no fueron los adecuados, además Gago, lamentablemente, volvió a romperse, aparte de la expulsión de Barrios, que como ya se habían hecho los tres cambios, fue darle demasiada ventaja a River, el Mellizo puso muchos delanteros pero pocos creadores de juego, si fuera así sería fácil, metes cuatro o cinco delanteros y ya está. El fútbol es un deporte de equipo, hay que defender, crear y definir. En fin….

Creo que Guillermo no acertó y lo perdió desde el banco, al no acertar con el planteo ni con los cambios.

A nadie le gusta perder, el consuelo es que las hinchadas de River y Boca, no repitieron malos ejemplos recientes y después de todo, el fútbol siempre da revancha.

A por la próxima final, no para jugarla solamente sino para ganarla.

Después de todo otro título que se queda en Argentina.