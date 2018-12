Paro en el Rapido del Sud: “Sino pagan los salarios el servicio no se reanudará”

En el marco del paro de actividades iniciado por los trabajadores del Rápido Sud el viernes pasado y que actualmente continúa vigente, Sergio Medina, titular Unión de Tranviarios Automotor dialogó con “el Retrato…” y adelantó que continuarán con la medida de fuerza hasta que la empresa pague la totalidad de lo adeudado. “Sino pagan los salarios el servicio no se reanudará”, afirmó.

“Nos están debiendo todo el mes de noviembre. La empresa tiene una situación bastante compleja y los compañeros se cansaron de seguir cobrando así”, expresó el referente de la UTA a la vez que remarcó: “Los trabajadores no pueden estar financiando a la empresa, hace ocho meses de esta situación”.

Asimismo, se refirió a que “si en determinado tiempo, no están los servicios la que va a ser perjudicada va a ser la empresa” y aclaró que no han fijado un límite temporal de cumplimiento a la empresa: “Sino pagan los salarios el servicio no se va a reanudar, porque lo que queremos es que pague a los trabajadores y nada más”.

El dirigente detalló que a la firma se le cortó el pago de los subsidios que reciben todas las empresas de colectivos por “falencias”, como por ejemplo el no pago de las cargas sociales, y entendió: “Al no tener los subsidios, hace agua la empresa”.

“Esta empresa siempre se atrasa de la misma forma en 7, 10, 15 días o más. No hay manera de seguir en estas condiciones a no ser que pida plata y pague los sueldos y que con la plata que se pueda recaudar en la temporada apañe la situación, porque son empresas que laburan muy bien en la temporada”, sostuvo.

A su vez, hizo hincapié en los aguinaldos y cuestionó el no pago de los mismos como así también afirmó que “por el momento” no cuentan con novedad alguna en lo que respecta al bono de fin de año. “No nos han dicho nada, lo deben estar evaluando a nivel nacional”, señaló.

En referencia a las demás empresas de transporte urbano de pasajeros precisó que “están bien prolijos con el tema de los pagos, la empresa complicada es esta” y añadió que la misma va a San Clemente, Santa Teresita y Miramar también: “Son 5 municipios los afectados por el estado de este servicio, pero por el momento no hay posibilidad alguna que esta medida se extienda a otra empresa “.

En este marco y al persistir la situación, este lunes al mediodía un grupo de trabajadores comenzaron a manifestarse en el ingreso de los colectivos de la Terminal para exponer aún más su malestar.