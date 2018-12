Giri: Tenemos que encontrar y construir puentes de encuentro en Cambiemos

Emiliano Giri referente del PRO en dialogo con “el Retrato…”, aseguró que la gestión del Municipio busca fortalecer los diversos espacios dentro del frente, en busca de una proyección hacia las elecciones del próximo año. Lo hizo en nota con este Portal en un pasaje de la celebración de los trabajadores de SITOS:

En relación a los cuestionamientos del rol del Secretario de Hacienda, Hernán Mourelle, Giri afirmó que “Yo creo que el radicalismo es un actor muy importante de Cambiemos, muchos funcionarios de la gestión vienen de ahí, tenemos y nos merecemos generar un vínculo, donde nos tengamos que decir sobre un punto en el que pensemos distinto, esas diferencias sean hacia adentro del gobierno y no hacia afuera”

“Yo soy muy respetuoso de todas las trayectorias de los intendentes de esta ciudad. Tenemos que tener toda una actitud madura y responsable. Tenemos que entender lo que nos piden los vecinos de General Pueyrredón, terminar con los enfrentamientos y grietas que no conducen y que son totalmente improductivas. Tenemos que encontrar y construir puentes de encuentro con nuestros compañeros de cambiemos y también con los que están en la vereda de enfrente” añadió.

Sobre la cuestión de discusiones dentro del frente Cambiemos, en especial con los radicales, el hoy hombre fuerte de OSSE afirmó: “Siempre creo que la política es dialogo, no es violencia, y creo que nunca es tarde para encontrar esos puntos de encuentro. Si tenemos que mejorar conductas tendremos que hacerlo, pero como decía anteriormente, el dialogo productivo se da en una mesa de amistad y distendida, donde podemos tener miradas distintas y es respetable, sobre algunas cuestiones. Pero eso no nos hace enemigos. Creo que respetando la diversidad de la que forma parte cambiemos, vamos a poder avanzar en lo realmente importante que es la gestión pública. Esa que les resuelve los problemas a los vecinos”.

Giri hizo hincapié en este punto, manifestando: “Yo no puedo hablar en nombre del Intendente, creo que es un hombre de dialogo, que tiene su impronta personal, que es un hombre que vive de la política del municipio hace 30 años, ha sido concejal y ha ocupado cargos de función pública, hoy nos honra en el mayor cargo de responsabilidad institucional, y me consta que es una persona de dialogo. A veces la coyuntura, las circunstancias, el no saber cómo encarar las cuestiones de un lado y del otro, han llevado a estas situaciones de tensión, que se exponen innecesariamente en los medios de comunicación y que profundamente creo, debemos modificar en pos de mantener un marco de convivencia, donde no tenemos por qué pensar igual en todo”.

“Tenemos que respetarnos en la diversidad, pero esa misma es la que nos permitió en el 2015 iniciar un proceso de cambio en Mar del Plata, en la Provincia de Buenos Aires y en la Argentina. Yo sigo privilegiando la unión en la diversidad por sobre aquellos que creen en la imposición de las cosas” finalizó el referente de Cambiemos.

El desafío de lo que se viene en OSSE

Al referirse al festejo que lo tuvo como partícipe, junto a Viviana Bolgieri, destacó que “estamos acompañando a Daniel Díaz y toda la gente de Sitos” acotando el orgullo de “estar rodeado de toda la gente de Obras Sanitarias. Desde los poceros , los obreros, de los gerentes, de los administrativos, de los del Call Center, de los funcionarios de Ley…en fin de toda la familia de SITOS y Obras Sanitarias a celebrar este día tan especial y despedir el año”

Rescató el funcionamiento “de la empresa que lo viene haciendo muy bien con toda la familia de OSSE, que tienen puesta la camiseta de la empresa y que trabajen para que crezca”

En relación al 2019 indicó que “ es un año donde queremos encarar muchos desafíos, abriéndonos a otras actividades como lo es la energía renovable, la regionalización, como lo es también el acerca la empresa al vecino día tras día”