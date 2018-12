Arroyo busca prohibir el uso de sorbetes y vasos de plásticos en las playas marplatenses

En el marco del inicio de la próxima temporada de verano para la ciudad y durante una recorrida por Playa Chica, el intendente Carlos Arroyo anticipó que habrá un cuerpo de inspectores dedicado exclusivamente a las playas y que buscará que se prohibiría el uso de sorbetes y vasos plásticos en los balnearios de la ciudad.

El anuncio lo hizo durante una recorrida por Playa Chica, donde el municipio colocó un cartel de precaución en el que advierte que ese sector de la costa no está habilitado para bañistas, lo cual forma parte de una campaña de señalización que el municipio llevará adelante en diversos sectores de la costa de Mar del Plata, especialmente en aquellos donde hay peligro de derrumbe de acantilados.

Asimismo, se refirió a que acordó con el secretario de Gobierno Alejandro Vicente y el de Hacienda, Hernán Mourelle, para que haya dentro de Inspección General un cuerpo especializado de inspectores que se dediquen exclusivamente a las playas. “Vamos a volver al cuerpo que tenía hace 30 años. Van a controlar que no se vendan productos en mal estado, que es lo que más me preocupe, y que no se arroje basura en cualquier lado”, afirmó el jefe comunal.

Por otro lado, sostuvo: “Estoy pensando elaborar un decreto o una ordenanza que prohíba la utilización de sorbetes y vasos de plástico en la playa”, ya que esos elementos de plástico terminan en la arena y son arrastrados por el mar, lo cual contamina el medioambiente y mata a los peces.

Ante las declaraciones del intendente Carlos Arroyo, el concejal Santiago Bonifatti resaltó: “Ponemos a disposición del Intendente el proyecto para la reducción y posterior prohibición del uso de sorbetes”.

“Estamos seguros que es posible llevar adelante esta legislación, ya que ciudades vecinas como Pinamar y Villa Gesell han iniciado un camino para eliminar la utilización de sorbetes, vasos descartables y bolsas”, añadió el concejal Santiago Bonifatti de Sumar por Mar del Plata.