Mariano Mignini dejó de ser el técnico de la Primera de Kimberley

En la semana donde el Consejo Federal dio a conocer parte del formato del próximo Torneo Regional Amateur 2019, la comisión directiva del Club Atlético Kimberley decidió rechazar la plaza que le pertenecía para la disputa del mismo.

Si bien la situación se venía analizando con antelación, las últimas horas fueron las que terminaron de confirmar la decisión. Aunque fueron varias las cuestiones que llevaron a esto, el factor económico ante la incertidumbre de la disputa del certamen fue de suma importancia ya que al día de hoy todavía se desconoce la cantidad de equipos por zona por lo que no se tienen en claro ni la cantidad de viajes ni la distancia de los mismos.

A su vez, la opción de no jugar en este 2019 no pone en riesgo la posibilidad de volver a su disputa en 2020 ya que a partir de esta edición, la clasificación al certamen será a partir de ubicación en la Liga Local.

Teniendo en cuenta esto, la Comisión Directiva optó por dar un paso al costado y apuntar de lleno al proceso de crecimiento institucional que en este 2018 ha sido exponencial con la incorporación de varias disciplinas que se llevan a cabo en la sede social.