La Embajada Argentina le abrió una “puerta” a la hermandad entre las hinchdas

La residencia de Ramon Puerta, embajador argentino en Madrid, fue escenario del encuentro entre los integrantes de la Filial en Madrid de River Plate y de la Peña Boca Juniors en Madrid, si bien ambas hinchadas cuentan con delegaciones en Málaga, Barcelona, Valencia y Sevilla, entre otras.

Durante el ágape servido luego de las palabras del embajador argentino, los numerosos medios de comunicación allí presentes, dialogamos con integrantes de ambas representaciones-

El boquense Joaquín Valls, explicó a “el Retrato…”; “Tenemos distintos lugares donde reunirnos sin que oficialmente exista una sede, una de ellas está en Chamberí, en un bar de gente amiga, donde nos reunimos para ver los partidos, que generalmente por la diferencia horaria, terminamos de madrugada .”

Finalmente Joaquín, requerido por otros colegas, comentó “estaremos el domingo en el Fondo Sur del Bernabeú, animando, gritando, dando colorido con banderas,poniendo todo el sentimiento que caracteriza a nuestra hinchada.”

En España desde hace décadas es habitual la presencia femenina en los estadios, igual que la asistencia de niños, algo que esperamos sea algo que no llame la atención en el fútbol argentino, aunque Gigí Gibson, la presidenta de la Filial en Madrid de River Plate, fue foco de atención de todos los medios, a los que fue atendiendo amablemente a pesar de no estar acostumbrada a realizar declaraciones, según ella misma comentó.

Dialogando con “el Retrato…”, señalo que “ la Filial de River Plata, no solo abarca el deporte, en este caso el fútbol, ya que también cubren aspectos culturales y sociales, sobre los cuales nos ocuparemos en el futuro, por entender que es una forma de integrar el deporte en la sociedad. “

Alta, elegante con su conjunto color negro, pero siempre llevando en su mano la camiseta de River, saltó y gritó “VAMOS MILLONARIO Y VAMOS RIVER” con una fuerza más de “tablón” que de residencia diplomática. Igual que los xeneises los riverplatenses anticiparon la efervescencia del domingo al palacio de la embajada argentina.

El Retrato…”: A pocos días de la Super Final, se sigue preguntando por el clima del partido, seguimos hablando de la violencia, ¿Qué opinás?

Gigí:” Molesta esa fama de violencia del futbol argentino porque en realidad no somos violentos,efectivam ente somos más de cuarenta millones de argentinos que vivimos con sentido de pertenencia, por ejemplo, en mi caso, soy socia de River Plate desde los ocho años, represento a mi familia, a mis amigos,estoy con mi gente con quienes comparto tardes de verano, pero también entiendo que asi como lo vivo yo, también lo viven los chicos de Boca, porque todos somos argentinos y debemos respetarnos unos a otros, ya que como dijo el embajador somos adversarios pero no somos enemigos.

“el Retrato…”: ¿Que habeís planificado para sábado y domingo?

Gigí :”en principio, porque puede haber algún cambió, pensams salir a las doce, desde el hotel donde están concentrados los jugadores, luego caravana a pie hasta el estadio aproximadamente entre las dos y las cuatro de la tarde”

“el Retrato…“: Y si hay que festejar la Copa ¿Dónde?.Se comenta que cederían la Puerta del Sol y la Plaza Colón, porque Cibeles y Nerptuno, son del Real Madrid y del Atlético de Madrid.

Gigí; “ Si hay fiesta todavía no lo sabemos, pero que nos den unlugar no quiere decir que vayamos, además no lo vamos a decir” luego agregó, “eso si, la”Fan Zone “nos quedara chica seguramente , el espacio entre Plaza Cuzco y y Plaza Castilla, porque el mismo día del partido muchos hinchas van a llegar muy justitos, pero irán a la Fan Zone.”

Por último ,Gigí Gibson, presidenta de la Filial de River Plate en Madrid, señaló;”queremos transmitir desde aca que el domingo se va poder ver una hermosa fiesta de futbol, con lo cual invitamos a todo el mundo a contemplar un espectáculo irrepetible”.

Mientras los periodistas recorríamos el salón en busca de la foto o el reportaje, un par de “chiquitines” como diría la tía Paca, correteaban sin temor a caer enredados en los cables de las cámaras de televisión desparramadas por el suelo, “el Retrato…” entrevistó a Nicolás Matera, padre de Lucas, que sin dejar de mirar a su hijo dice con respecto a la Supe Final, “espero pasarlo bien, divertirme,disfrutar de este regalo de partido, de la fiesta de un River Boca y desde ya que ganemos”

“el Retrato…”: “Gallardo los sacará al ataque, tendrán más posesión, ¿ que te supone este planteo?

Nicolás: “La posesión no gana partidos, ojala pongamos los goles, asi que si ellos tienen la posesion, no pasa nada mientras nosotros hagamos los goles, se gana con goles y las finales se ganan si tenes menos equivocaciones.que tu rival”

“el Retrato…”: “tres referentes de Boca para el domingo”

Nicolás: “Benedetto, Wanchope , quizás Pavón, pero no viene jugando comoo para ser desequilibrante entre él y Tevez, haría el tercer baluarte”

“el Retrato…”: “Si estuvieras en el lugar del mellizo, ¿cómo jugaría?

Nicolás: “ y .. pondría dos puntas con Pipa y Wanchope, saldría como salimos en la ida, raspar mucho en la mitad, para tener el medio campo, con el colombiano Barrios y el uruguayo Nández, el gordo Wanchope,bien cerraditos y la defensa de cuatro , eso si bien concentrados”

“el Retrato…”: “Arquero, Andrada o Rossi”

Nicolás: “A Rossi, lo respeto, pero hay algo para ser arquero de Boca que se tiene o no se tiene y Andrada tiene pasta para ser el arquero de Boca

Entre los asistentes al acto en la Embajada de Argentina, encontramos a Guido Mikielivich , Comunicador digital, colaborador de Diario Norte , de Resistencia, Chaco ,con quien hemos coincidido en algunos eventos organizados por la embajada argentina para ver otros partidos entre Boca y River, bajo el lema “RIVALES SI – ENEMIGOS ¡¡ NO!!

Guido comenta para El Retrato de Hoy, “Soy de ,River, estare en la cancha el domingo porque ,espero que mi equipo gane y conociendo a Gallardo, estoy seguro que vamos a salir a ganar, a ganar desde el primer minuto.”

Hugo Barze – Corresponsal en Europa