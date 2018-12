El Intendente vetó condonacion de deuda a Talleres y Ciano estalló de bronca

La palabra “veto” deriva del latín y significa literalmente “yo prohíbo”. Pareciera que en el ejercicio de la democracia, “a Arroyo se le volvió rutina salir a vetar ordenanzas pasando por encima de las decisiones que toma el Concejo Deliberante, cuerpo que lo integramos quienes fuimos elegidos por los vecinos de la ciudad para representar sus voces, muchas en disidencia con el intendente. Y es esa misma gente que en la calle nos pide ponerle un freno a la caída de Mar del Plata”, dijo el concejal Ariel Ciano tras conocerse la noticia de un nuevo veto de Arroyo contra los clubes de barrio, en este caso, una condonación de deuda del Club Talleres.

“Como si fuera poco todo lo que pasó hasta ahora, a la tensa relación de Arroyo con los clubes, ahora el intendente arremete otra vez con quienes dedican su tiempo y profesionalismo para ganarle a la calle y que los chicos en vez de estar en la esquina, puedan aprender una actividad deportiva, tarea que hoy se realiza con enorme esfuerzo por los tarifazos del gobierno”, agregó Ciano quien recordó que “esto mismo Arroyo ya lo hizo con Racing”. Vale mencionar que Ciano también es vicepresidente del Club Kimberley, conociendo de cerca también la realidad de este tipo instituciones, por eso “resulta inexplicable todo esto, sumado a que llegaron las boletas con los aumentos de gas donde por ejemplo Kimberley pasó de pagar de 6 mil pesos a estar por encima de los 100 mil en el mismo periodo”.

La ordenanza vetada por Arroyo, fue aprobada por unanimidad el pasado 15 de noviembre con la abstención del bloque de Agrupación Atlántica. La condonación hacia referencia a las multas por falta de presentación de declaraciones juradas de la tasa de Inspección de Seguridad e Higiene. “No siempre es fácil generar consensos entre los distintos bloques políticos, pero este es un tema indispensable para Mar del Plata y su gente porque no se trata de un club solamente sino de proteger y promover el deporte local, cuidar a las instituciones que hacen a la historia y actualidad de nuestra ciudad, abriendo sus puertas a toda la familia y brindando un espacio de encuentro y recreación”, expresó el dirigente quien agregó: “En el último tiempo, los clubes son asociaciones civiles que reciben mas castigos que premios: tarifazos e impuestos muy duros”.

“Talleres es uno de los clubes que más progresó en el último tiempo y así lo pudimos comprobar en la recorrida que hicimos junto a su presidenta Alejandra Bonsi. Por eso, si el gobierno no los puede ayudar, al menos que no le ponga palos en la rueda”, señaló Ciano. Hasta ahora, “pudimos revertir ya dos vetos de Arroyo, el de la Educación Sexual y recientemente el de la bonificación a los docentes municipales. Así que volveremos sobre este tema al propio Concejo para defender los intereses de los vecinos, cosa que con estas decisiones el intendente no está haciendo”.