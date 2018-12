Mourelle volvió al Concejo, para informar a la Comisión de Hacienda sobre el Presupuesto

“Fue una reunión muy positiva, donde (Hernán) Mourelle respondió a las preguntas de los integrantes de la Comisión de Hacienda , y trazó un panorama alentador , a mi parecer, de continuar gastando menos de lo que se recauda” dijo en diálogo con “el Retrato…” , la edil Patricia Serventich al término del encuentro con el Secretario de Hacienda en la ronda de informes antes del voto del Presupuesto.

Calificó también de positivo el anuncio del funcionario que en la actualidad no se está pagando descubierto en el Banco Provincia y que les adelantó que el Ejecutivo recurrirá a la justicia por la bonificación docente.

En tal sentido y en relación al pago de la Bonificación Especial para los docentes municipales, luego de la Ordenanza votada en la Sesión especial donde se restituyó ese ítem , indicó que les informó que “habrá presentaciones en la justicia y se verá si son necesarios esos fondos para pagar la bonificación. En caso que haya que abonar tendrán que ser absorbidos por los salarios y seguirán las escuelas con las pésimas condiciones de infraestructura”.

Por otra parte Mourelle dijo en su nueva visita al Concejo que tienen previsto “un ajuste del gasto” por lo que tienen previsto incrementarlo en un 43.5% lo cual va en línea con la inflación prevista para este año. La mayoría del gasto previsto esta auto ejecutado en salarios, recolección de residuos, entre otros; aclarando que “los ingresos provinciales y nacionales no aumentarán tanto y caerán. Lo que es provincia aumentará un 16.5% (Fondos Afectados) y en cuanto los fondos nacionales caerá un 10%”.

En la oportunidad se habló también de los subsidios de provincia en relación al transporte y tarifa de eléctrica, haciendo saber que “se está evaluando, revisando la situación. Hoy no se cuenta con mucha información con lo cual estimamos que en 2019 habrá una especie de transición”.

Acerca de las obras prometidas para este año, responsabilizó el atraso al no envio de fondos de parte de la Nación y que “su ejecución es muy baja porque dependía de ello. La plata no está, las empresas no avanzan, las obras se paralizan”, y que de ahora en mas “las obras dependerán del presupuesto propio”.