Mourelle anunció que atacarán judicialmente la Sesión y la medida tomada por el Concejo

“Creo que es claro que la mayoría de los concejales están en contra de los vecinos de la ciudad. El reglamento interno es muy claro: primero tienen que tener un tratamiento ordinario y segundo, cualquier moción u ordenanza que se proponga, tiene que ser con el motivo del llamado a la sesión. Y el motivo del llamado a la sesión es el decreto” dijo Hernán Mourelle al término de la Sesión Extraordinaria ante una pregunta de “el Retrato…”sobre las sensaciones que le había dejado la Interpelación-Citación. También volvió a cargar contra el Sindicato de Municipales al preguntarse qué hacen con los 75 millones de pesos que reciben ¿A dónde van?

Mas adelante no tuvo dudas en afirmar que “han hecho una sesión ilegal a pesar que se gastan 6 millones de pesos en asesores tirados a la basura. No han respetado el Reglamento Interno” para acotar que “ han sacado una Ordenanza en contra de lo que reglamentó el Ejecutivo por Decreto, y ahora, lo que quieren hacer, es una insistencia, de una ordenanza que fue vetada en el día de ayer, y que no fue el motivo del llamado de la sesión de hoy. El motivo del llamado es el decreto originario”, para luego enfatizar que “Los concejales, en vez de empezar por la cabeza, empezaron por los pies”.

Remarcó que “claramente lo que se está planteando, además de una sesión que es nula, es un conflicto de poderes que se va a llevar a los ámbitos correspondientes para que se defina” anunciando que “tanto la sesión como la medida van a ser atacadas jurídicamente”,

No tuvo empacho en acusar a los concejales de la oposición de “llevar a la decadencia” a la ciudad. “Los concejales, en vez de legislar, se creen que son los que gobiernan y los que toman las decisiones. Generalmente las toman, como hace años, en contra de los vecinos. Y en eso están todos juntos: Unidad Ciudadana, Un País, Acción Marplatense y el radicalismo, que es el que generó todos los privilegios porque gobernó la mayor parte de estos años. Esas fuerzas políticas son las que llevaron a la decadencia a la Ciudad. Y los vecinos votaron un cambio”.

“Los radicales se sumaron a la lista de Arroyo para asumir en el Concejo, y después en vez de llevar adelante la política de cambio que votaron los vecinos, llevan adelante la política de deterioro y destrucción de la ciudad que llevaron toda la vida”.

“¿Que hace el Sindicato con los 75 millones que cobra?”

En su “cruzada” contra el Sindicato, el secretario de Hacienda Mourelle también le apuntó a los representantes de los trabajadores municipales: “Se ve una posición donde está el intendente Arroyo por un lado, defendiendo los intereses de los vecinos, y todas las otras fuerzas del otro lado, manteniendo los privilegios y la relación con el sindicato. Un sindicato al que obviamente vamos a tratar de generar con la Universidad de Mar del Plata una auditoría, para ver qué hace con los 75 millones de fondos por año. Son 75 millones que no se sabe a dónde van. ¿Irán a financiar campañas políticas de estos sectores? ¿Irán a dinero de préstamos de estos políticos? Son preguntas que yo me hago y creo que nos debemos todos una auditoría para saber qué pasa con esos fondos” afirmó por último

“Todas las preguntas sobre el Decreto fueron respondidas

El secretario de Educación, Luis Distéfano, expresó también su disconformidad con el debate “Estuvimos 5 o 6 horas planteando cuestiones que no tienen que ver con el foco de la situación. Era una oportunidad para explicar los motivos del Decreto. Vamos a fortalecer el Sistema educativo municipal con acciones concretas”, para decir que “ Lo de hoy fueron exposiciones puramente políticas, preguntas que nada tienen que ver con la citación, cuando en realidad estamos perdiendo una oportunidad histórica para darle herramientas a los municipales para tener otra postura y dialogar”.

Señaló que “Todas las preguntas que tenían que ver con el decreto fueron respondidas”, dijo y aclaró: “El problema es que fueron sólo 3, porque las demás eran todos planteos políticos que no hacían al motivo de la citación”.

Finalmente volvió a cargar contra los maestros municipales al indicar que “Debemos apuntar a que haya equidad para toda la ciudadanía, y la bonificación que cobran los docentes municipales no la reciben los docentes de provincia que también estudiaron y se prepararon de la misma forma”.