El concejal Daniel Rodríguez cargó todos sus dardos contra el Intendente Municipal

El presidente del bloque de concejales de Unidad Ciudadana, el edil peronista Daniel Rodríguez, fue categórico al hacer uso de la palabra en la interpelación a los secretarios de Hacienda y Educación de la comuna al señalar que el intendente Arroyo es el gran ausente de la jornada y solicitó a su vez que el gobierno municipal “cambie sus políticas” vinculando lo sucedido en Mar del Plata con el modelo provincial y nacional.

“Desde Unidad Ciudadana miramos este tema desde otra óptica. Creemos que los trabajadores de la educación son un objetivo de este gobierno, gobierno que los quiere perjudicar y las políticas educativas que se quieren instrumentar actúan en ese sentido. Entendemos que no hay en este conflicto con los docentes municipales particularmente una discusión con un funcionario, sino que hay una discusión más trascendente, hay una discusión con la política de gestión del intendente Arroyo. Por eso creo que aquí falta en este recinto un protagonista, el principal responsable político de lo que está sucediendo: el intendente Arroyo”.

Rodríguez responsabilizó además a la gobernadora Vidal y al presidente Macri por ser los ejecutores de políticas económicas que perjudican a los trabajadores en su conjunto y criticó con firmeza la actitud del gobierno local que ataca y fustiga sistemáticamente a los dirigentes sindicales de la ciudad.

“Nosotros como bloque intentamos acercar propuestas, escuchamos, marcamos errores de la gestión y también marcamos hace tiempo que se iba mal, que se va mal y que estamos mal. Estos es consecuencia de una política provincial, con Vidal, y nacional, con Macri. Este gobierno va por todo y por todos. El sistema educativo es motivo y orgullo de todos los marplatenses, de todos los signos políticos. ¡Qué necesidad o qué motivo hay para dañarlo? Creo que el motivo es que no se viene solo por Antonio Gilardi, dirigente sindical, este gobierno va por todos los dirigentes sindicales”.

Por último, Rodríguez defendió el rol social los clubes marplatenses, otra vez atacados por el secretario Mourelle y utilizó una figura futbolística para describir los desatinos de la gestión municipal que encabeza Carlos Arroyo.

“En el barrio cuando vamos al arco para atajar hacemos todo lo posible para evitar que nos hagan goles, este gobierno no solo no ataja sino que las pelotas que se van afuera, las mete”.