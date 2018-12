Cachetazo a Arroyo: Concejales reponen el beneficio que les quitara a los docentes municipales

Seis horas exactas duró la interpelación (Citación para los funcionarios) del secretario de Hacienda, Hernán Mourelle y el de Educación, Luis Distéfano a raíz del Decreto por el cual que se le quitó una bonificación a los docentes municipales, y que concluyó con un duro revés para el oficialismo, ya que el Concejo aprobó por insistencia, por 17 votos contra 7, la ordenanza que repuso el beneficio eliminado por el Ejecutivo, por lo que el veto del intendente quedó sin efecto.

La moción fue presentada en el Recinto minutos antes de finalizar el debate con los funcionarios, por el concejal de Acción Marplatense, Marcelo Fernández, iniciativa que fue respaldada de manera contundente por los concejales Daniel Rodríguez (Unidad Ciudadana), Ariel Ciano (Frente Renovador) y Santiago Bonifatti (Sumar). Y del propio titular del Concejo, Guillermo Sáenz Saralegui.

INTERVENCION. El concejal Guillermo Arroyo tratando de frenar la votación, argumentando cuestiones reglamentarias, hecho que no fue tenido en cuenta

Momentos antes de votar , el titular del bloque oficialista, Guillermo Arroyo se opuso a la misma argumentando que ese no era el sentido de la Sesión Especial y que debía de tratarse en otra oportunidad, luego de pasar por la Comisión de Labor Deliberativa, indicando que “No podemos proceder a votar porque no fue el motivo del decreto de citación. No podemos hacerlo. Este acto administrativo en nulo”, expresó.

Pero sus palabras no fueron tenidas en cuenta ni por el propio Presidente del HCD , Guillermo Sáenz Saralegui, dando paso a su tratamiento, luego de la lectura del Reglamento que así lo permitía. Cristina Coria, de la UCR, por su parte aclaró la ordenanza que se estaba votando era la insistencia de la que había repuesto la bonificación docente. “Para que no queden dudas” .

FURIOSO. El Secretario de Hacienda, Hernan Mourelkle dando rienda suelta a toda su furia dialéctica contra el concejal radical, Mario Rodriguéz, uno de sus más críticos.

Ante esta situación los funcionarios Mourelle y Distéfano que eran acompañados por gran parte del Gabinete Municipal, se levantaron del Recinto y abandonaron el mismo argumentando que no tenía validez alguna esa votación y que sería atacada judicialmente.