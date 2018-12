Marcelo Gallardo siente que le robaron una posibilidad única al millonario

River se siente perjudicado por Conmebol. El entrenador del Millo, Marcelo Gallardo expresó su descontento con la situación que le toca vivir a la institución presidida por Rodolfo D’Onofrio. “No voy a quitarle el foco a tener que jugar el partido del domingo. Me tengo que enfocar en eso. Mi cuerpo técnico y los jugadores tendremos que defender al hincha, que claramente sintió que le robaron una posibilidad única. Acá hay muchas cosas detrás, pero prefiero no hacer foco en eso”, aseguró el entrenador

A pesar de la bronca por el fallo de la Conmebol, Gallardo evitó polemizar. “Estaba pensando, después de todo lo que pasó y vivimos, todo lo que tuvimos que masticar en la semana… No es fácil, si digo todo lo que tengo que decir, seguramente se hablará de lo que tengo para decir. Quiero poner todas las energías en la preparación del equipo”, sostuvo.

“Por más absurda que sea, la Conmebol ya tomó una decisión”, agregó. “Prefiero enfocarme en lo que viene y ustedes me quieren hacer entrar en una polémica. Los únicos que podemos defender a los hinchas somos nosotros, nadie más. Está claro que cambia la preparación, estamos yendo a jugar a 10.000 kilómetros de acá”, destacó.

Por otro lado, Gallardo fue consultado acerca de si se arrepiente de haberse solidarizado con el Xeneize cuando Conmebol obligaba a jugar al equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto. “¿Cómo me voy a arrepentir de una situación como esa? Estaría faltando a mi forma de actuar. ¿A qué loco se le ocurriría plantearse una cosa así? Eso lo representa al hincha de River”, comentó el Muñeco.

Por último, el entrenador del Millonario dejó un mensaje para los fanáticos de River.”Nos han dañado el espíritu, pero eso nos va a dar fuerzas para prepararnos de la mejor manera. Cuando hemos sufrido un golpe duro, nos hemos recuperado. Tal vez este sea uno de los más duros”, cerró Gallardo.