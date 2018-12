Nación y Urquiza definirán quién será el campeón del fútbol marplatense

Nación, el equipo de Monolito, después de distintos años consecutivos de llegar a los Play off, ayer se convirtió en Finalista del Torneo, nada más ni nada menos dejando en el camino el poderoso del club Kimberley con tantos pergaminos.

Nación venía con una leve ventaja ya que la semana pasada le ganó a su rival y en su cancha por 1 a 0 y dispuso su Técnico Luis Machado un planteo táctico ajedrecista que el dragón no pudo encontrarle la vuelta en ningún momento a lo largo del partido.

El primer tiempo nación explotó al máximo la velocidad explosiva de Emma Ogas, con pelotazos permanentes que el viento no permitía poder jugar mucho tanto a Gerez como a Machado hijo, los de Monolito estuvieron más cerca que Kimberley para abrir el marcados, pero no Goiburu ,ni Rondanina pudieron adueñarse del balón y tuvieron que sufrir tempranamente la lesión de un. Desgarro de FARES su central, llendose al vestuario muy nervioso.El segundo tiempo, Kimberley salió a ganar y Nació n a jugar al contragolpe pero también presionando, marcando y corriendo abloquerando las líneas, es así que cada vez que atacaba Kimberley, Nación presionaba por cada un jugador tenían que estar por lo.menos en superioridad numérica, haciéndole el 2a1 o el 3a1, no obstante Kimberley llegaba con dificultades pero estaba el gran Vecchiarelli que se IVA transformando en figura junto a Ogas por lo realizado en Nación, terminando el encuentro en 0a0 empatando, pero como Nación había ganado el partido de ida clasificó a la FINAL en cancha de Kimberley de visitante,con un marco importante de público, y con el equipo del Pueblo ganándole al prestigioso de Kimberley que desarrollo un gran torneo pero no le alcanzó.

Cayó como una bomba nuclear en Otamendi

Gral. Urquiza volvió a empatar 1 a1 de visitante en Otamendi con su rival Círculo Deportivo de Otamendi, y el equipo del Tano Di Fonso pasó a la final ,a jugar la contra Nación. En el desarrollo del partido fue altamente entretenido y vibrante, el primero en abrir el marcador fue Urquiza a través del goleador Agüero, donde enmudeció al estadio, Urquiza ganaba pero por intermedio de un penal Círculo lo empató, cabe recordar que ninguno tenía ventaja ya que el partido de ida habían empatado, y así terminaron estos 90 minutos, llegando a difundirlo desde el Tiro de penales donde provienen de solo el goleador del torneo y de círculo malogro el mismo y la certera puntería de Urquiza lo clasificó sin dudas a la Final.

En definitiva Nación y Gral Urquiza definirán quién será el campeón Marplatense

Gentileza: Fabián Giovanniello