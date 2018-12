El embajador Ramón Puerta se reunión con representantes de los clubes argentinos

Ramón Puerta, embajador argentino en Madrid, dio el puntapié inicial para la Superfinal de la Copa Libertadres que finalmente disputarán los equipos de River y Boca , que se jugará el domingo 9 a las 20,30 en el estadio Santiago Bernabeú .

Y lo hizo invitando , a representantes de las peñas que ambos clubes tienen en Madrid a la residencia oficial, ubicada en proximidades de la Plaza Colón, con quienes dialogó y lanzó varios mensajes a propósito de la Super Final: señalando entre otras consideraciones; “es difícil dar un mensaje a los argentinos que van a venir porque están muy bien informados y lo importante es que todos los argentinos debemos aprovechar esta oportunidad que nos da al futbol para mostrar al mundo lo que somos capaces, de verdad. Es una ocasión única para que demostremos que podemos vivir en paz, en un acontecimiento como este.”

Con respecto a las situaciones de violencia que la semana pasada obligaron a suspender el encuentro en elMonumental de River, Puerta indicó; “:hace unos años estaban los hooligans en Inglaterra y los ingleses solucionarn ese problema que luego se traslado a otros países. Argentina lleva muchas décadas tratndo de buscar una solución, pero yo soy un optimista de la vida, me hago eco de ese refrán que dice; “no hay mal que p or bien no venga” una expresión que tiene mucha validez en este caso. Para nosotros, con este partido se logra una repercusión de enorme magnitud, ya que un River Boca en cualquier capital de Iberoamerica, tendría mucha audiencia, pero es que al jugarse en Madrid, la repercusión será mucho mayor sin duda alguna.”

Como buen diplomático, Puerta se mostró neutral y al ser consultado sobre cual es su equipo favorito, no se quiso “mojar” y dijo;”quiero que gane el fútbol, con eso estaremos felices todos los argentinos”.

Al margen de este trascendental encuentro, recordamos que no es el primero que organiza la Embajada Argentina para promjover el acercamiento entre hinchas de los clubes más populares de argentina, ya que los recientes enfrentamientos entre ambos equipos, fueron seguidos en locales concertados por la embajada para fomentar el acercamiento entre hinchas zeneizes y millonarios, en una evidente demostración que ser rivales no transforma en enemigos a los hinchas de otras instituciones. Que cunda el ejemplo.

Por otra parte, en España, llama la atención la respuesta de algunos medios y en general parte del público en respuesta al ofrecimiento español para disputar el partido, seguramente como consecuencia de la frustración por no haber podido disputar el encuentro la semana anterior en el

Tanto análisis superfluo, da pie a pensar porque no se plantean los mismos medios y esa parte del público en general, algo tan sencillo como es que aún no han sido debidamente “castellanizados” o “argentinizados” dos nombres tan populares como River Plate o Boca Juniors, cuando en cambio hablan de cambiar el nombre de la Copa Libertadores de América por el de Conquistadores. Si vamos a analizar y juzgar, analicemos y juzguemos absolutamente todo.

Un deseo desde esta corresponsalía, ¡QUE GANE EL MEJOR EN LA CANCHA! Que como decía Alfredo, el Maestro del fútbol, “las finales se ganan con goles en la cancha, che!

Por cierto, Distéfano, jugó en River en épocas de la Maquina, siendo suplente, allà por 1947, de Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Loustau, ah, también “saco” campeón al Boca de 1969, por otra parte el “Cabezón” Ruggeri, jugó en los dos grandes, igual que el “Loco “Gatti y nunca pasó nada más allá de las lógicas pitadas de cada hinchada, sin más, salvo el susto que se llevó Ruggeri con el “abuelo” ….eran otros tiempos….

El fútbol es grande, no lo achiquemos.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa