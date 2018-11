Organizaciones sociales continúan con  el acampe de esperando respuestas oficiales que tardan en llegar

Diversas organizaciones sociales permanecen en el reclamo por las mejoras en las condiciones de vida, así también por la respuesta del Municipio por la falta de trabajo en vísperas de la temporada de verano.

Integrantes de la Corriente de Trabajadores y Cooperativa Trabajar, en la voz de Raúl, manifestaron el motivo principal del acampe al asegurar: “La protesta es de durante todo el año, y es por el trabajo. Veníamos de un acampe de 23 días antes de Semana Santa, desde el gobierno municipal se comprometieron a dar trabajo y hasta la fecha no han gestionado nada. A vísperas de la temporada las escuelas están destruidas, había chance de refaccionarlas y nosotros contamos con la mano de obra necesaria para hacerlo pero tampoco nos han llamado”

“La gente está mal informada y dice que vivimos de los planes sociales y eso es mentira. Acá el 80% no posee planes e invitamos a que nos hagan una encuesta para verificarlo. Por otro lado desde el gobierno municipal no se gestionó un plan a nadie, los conseguidos son a través de Nación, pagados desde el fondo nacional. Por ultimo pedimos la bolsa navideña, como hace varios años se viene haciendo para los más necesitados, pero hoy con la inflación, con todos los cierres y desempleo la necesidad es mayor y nos quieren dar lo mismo que el año pasado. Aquí lo necesario es como solucionar esto. Hay madres y padres con varios hijos y no tienen nada, por lo que lo necesitan urgentemente” añadió.

El referente manifestó una fuerte preocupación, al afirmar: “Yo en mi caso soy jubilado, pero sin cobrar, porque me jubilaron en negro y me sacaron la obra social, soy diabético y tengo varias cuestiones que no me pagan. Así hay muchos compañeros. Por eso pedimos que se sienten a dialogar con nosotros. No avalamos lo sucedido hace poco días de los disturbios de los piedrazos, el enfrentamiento con la policía pero lamentablemente la gente se sigue quejando porque existen necesidades”.

Por su parte, Walter de Barrios Unidos en Lucha, continuó esta línea de pensamiento, al resaltar: “Nos quieren dar lo mismo del año pasado y no e ntienden que por la crisis de estos meses ha aumentado la gente necesitada y Gobierno no quiere abrir el dialogo. Nos ignoran y nos quieren sacar de la sociedad. A nosotros nos duele cortar el tránsito y molestar a la sociedad, no es nuestra intención. Nuestra intención es que el gobierno nos escuche, por eso estamos acá de manera pacífica”.

Sobre los avances del dialogó con el Municipio, el referente declaró: “Antes de ayer hubo una reunión con los funcionarios y no hubo acuerdo, quieren dar bolsas de comida que no alcanzan. Desde el trabajo no nos dan nada para realizar y por lo tanto no tenemos ningún ingreso para nuestras familias. Con el nuevo presupuesto va a estar muy complicado todo. Se irá viendo a medida que pase el tiempo, pero estamos seguros que este ajuste no nos va arruinar a nosotros que somos los marginados, sino a la clase media también y estoy seguro que van por más”.

Por último, Rodrigo, docente y referente de Votamos Lucha, argumentó: “Nosotros no solo nos solidarizamos con el acampe sino que somos parte de la misma lucha. La profundización de la pobreza también ataca a la educación pública en todos sus niveles. Estamos con los conflictos de los terciarios y la UNICABA de la ciudad de Buenos Aires”.

“Hay que caracterizar que estamos en la ciudad de la desocupación. Mar del Plata viene siendo cabecera en desempleo y también en el trabajo precarizado y en negro. Tenemos centros económicos que están parados, como el puerto o el parque industrial y eso muestra una clara situación a nivel macro lo que se está viviendo y en los barrios se vive mucho más encrudecido porque la gente no llega a pagar la olla” manifestó el referente.

Finalmente, en contestación al estado de la educación pública local, afirmó: “Después del distrito de Moreno, donde asesinaron a los docentes Sandra y a Rubén, Mar del Plata es el segundo distritito con la situación más crítica en términos educativos y eso tiene muchas aristas, no solo en falta de inversión en la infraestructura, sino que también se ha observado la falta de subsidio en los comedores, que es una de las principales razones donde los chicos se alimentan y si no hay comida no van a la escuela, o el cierre de escuelas por diversos factores como la falta de mantenimiento. Y en el plano docente estamos sin poder cerrar una paritaria en la provincia, con un sueldo congelado desde el año pasado donde el básico no alcanza a la mitad de la canasta básica”.