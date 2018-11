El MID se rearma llevando en Mar del Plata como “abanderado” al ex concejal Héctor Rosso

El Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) está vivo y comenzó a rearmarse, no solo en un vasto territorio de Argentina y por supuesto en Mar del Plata. En visita a esta ciudad el Presidente del Comité Nacional y funcionarios del Ministerio del Interior,. Lic. Juan Pablo Carrique se reunió con el máximo referente en la Feliz, el ex concejal Héctor Rosso para comenzar a delinear un trabajo con miras al 2019.

En diálogo con dialogo con “el Retrato…” ratificó su apoyo al gobierno nacional, y se refirió, entre otros temas, a la expectativa entre las filas de ese histórico movimiento por la candidatura de Rodolfo Frigerio a nivel nacional . Al consultársele sobre su visión acerca de la gestión en el país de Cambiemos, se mostró cauto y afirmó que “A este gobierno del uno al diez le doy un seis. Aprueba el mandato, pero le faltan algunos conocimientos básicos”.

El referente abrió la entrevista asegurando de estar: “Muy contento de volver a visitar Mar del Plata, hace un mes estuvimos acá. Tenemos una agenda muy extensa con muchos sectores de la ciudad, que abrazan la causa del desarrollo. Vemos aquí un potencial enorme, como en la provincia o el país que ha sido desaprovechado y queremos aportar a ese enorme potencial con nuestras ideas que son las ideas del desarrollo”.Al ser consultado sobre el tránsito político, que afectaron al Movimiento desde el surgimiento del MID, indicó que “ha sido difícil porque ha cambiado mucho la política desde el momento que hemos surgido como Partido, pero entendiendo y adaptándose a las nuevas formas de cómo se comunica hoy, cual es el interés que la gente te puede dar dentro de su espacio, dando el mensaje que nosotros queremos dar, pudimos hallar algunos caminos”

Acerca de la posibilidad de formar una coalición en las próximas elecciones, respondió: “Nosotros nacimos con un espíritu frentista, nuestra idea es formar una coalición de gobierno y nos pueda sentar a la mesa y nos permita plantear nuestras ideas para plantearlas. Coincidimos mucho con el gobierno nacional en varias cuestiones, en otras no y tenemos la oportunidad de plantearlo y estamos trabajando para fortalecer nuestra fuerza partidaria”.

En conexión a la ultima pregunta, afirmó ante “el Retrato…” : “En Mar del Plata hemos tenido reuniones con todos los sectores que han participado del partido en los últimos años, y nos está acompañando Héctor Rosso como referente local, que es un hombre con una experiencia política impresionante y que a nosotros nos ha dado una mano enorme, y que nos seguirá dando una mano a nivel provincial en la Quinta Sección. Esta reorganización partidaria nos ha reencontrado y hace dos meses que estamos trabajando”. En relación al papel de Rodolfo Frigerio en el actual Gobierno, respondió: “Hoy está haciendo una gran actuación, no se olvide que este va a ser el primer gobierno no peronista en terminar el mandato. De esto no tengo ninguna duda, primero porque hay que defender a ultranza las instituciones, y de eso todas las clases políticas tenemos que estar del mismo lado, hay que garantizar la paz social y que los mandatos se cumplan. Nosotros lo queremos a Rogelio (Frigerio) aportando para el país”.

“Yo soy desarrollista y mi fundador se llama Rogelio Frigerio (padre). Mi sueño es volver a tener un candidato a Presidente desarrollista” para responder luego que se le preguntara acerca de como veía la actualidad marplatense, Carrique que “La realidad de la ciudad de Mar del Plata no es ajena a la realidad de otras ciudades grandes de Buenos Aires. Nosotros lo que venimos viendo que es una característica común de otras ciudades de la Provincia es un potencial desaprovechado. Yo creo que los dirigentes tienen que entender que hay condiciones desaprovechadas y adaptarnos a desarrollarlas. Creemos que hay soluciones que no se están dando a la ciudadanía”.

“Aquí hay uno de los índices de desempleo más altos de la provincia. No se escapa de una realidad nacional, no puede aislarse. Tiene que haber una estrategia de integración y desarrollo de determinadas cadenas productivas que permitan agregarle valor a algunas producciones locales como para generar empleo y desarrollo en las localidades. Ni hablar del turismo que es una cualidad poco optimizada” añadió.

Aseguró sobre los planes para las para las próximos comicios que: “No estamos pensando todavía en la discusión de una elite o candidatos, si estamos pensando en el fortalecimiento del partido, creemos que vamos a terminar una reorganización partidaria, con muchas personas capacitadas para representarnos en cualquier coalición que formemos, y vamos a terminar con una fuerza muy importante” enfatizando en tal sentido: “más importante que una gran mayoría de partidos”.