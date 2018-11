Theresa May, en el Parlamento británico: “España no ha conseguido lo que quería”

Theresa May ha insistido en que nada ha cambiado respecto a Gibraltar. La primera ministra ha recibido duras críticas por lo que ha sido interpretado en Reino Unido como una cesión ante España. “El ministro principal de Gibraltar y yo misma hemos dejado muy claro que este Gobierno permanecerá a su lado, y que hemos resistido los cambios en el Tratado de Salida de la UE que el Gobierno de España deseaba hacer”, ha dicho en la Cámara de los Comunes.

Gibraltar no va a suponer el mayor quebradero de cabeza de May, quien concentra todos sus esfuerzos en lograr que el próximo 11 de diciembre —la fecha fue confirmada por Downing Street—, el Parlamento británico apruebe el acuerdo del Brexit pactado con Bruselas. Pero se ha convertido en munición extra para los euroescépticos conservadores y para la oposición laborista, que acusan a la jefa de Gobierno de haber sido débil en las negociaciones.

Por eso May se esfuerza en las últimas horas en ensalzar el papel de “estadista” de Fabian Picardo, el ministro principal de Gibraltar, en las últimas semanas, y no deja de prometer que en las conversaciones venideras con la UE para acordar una nueva relación futura “negociará en nombre de toda la familia de Reino Unido, incluido Gibraltar”.

El líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, ha reprochado a May que los arreglos de última hora acordados con Bruselas para salvar este escollo habían permitido que España “tenga un papel” en las decisiones que afecten al futuro del Peñón.

“Reino Unido no ha abandonado ni defraudado a Gibraltar”, ha asegurado May. Y lo más importante, “el texto legal del Tratado de Salida no ha sido cambiado. Eso es lo que pidió en repetidas ocasiones el Gobierno español y no lo ha conseguido”, ha dicho.

La prensa conservadora y euroescéptica del país ha acudido en esta ocasión en defensa de la primera ministra. “La escandalosa apuesta de España por Gibraltar se le vuelve en contra”, titulaba The Daily Telegraph. Una serie de afirmaciones atribuidas a funcionarios anónimos de Bruselas, según las cuales Madrid había desatado la furia de los diplomáticos europeos y “había gastado todo su capital político en este órdago”.

Corbyn le anunció el voto en contra del Partido Laborista, ante un acuerdo “chapucero”que calificó como “muy malo para el país”, y le sugirió que aún tenía tiempo para negociar “un plan b” que podría obtener el respaldo de la oposición. Era una afirmación con trampa, porque las condiciones para ese cambio —compromiso de permanencia en la Unión Aduanera y en el Mercado Interior o acatamiento de los estándares y reglas medioambientales de la UE— van justo en sentido contrario a todo lo que May asegura haber alcanzado con el acuerdo.

De nuevo, sin embargo, las críticas más duras le llegaron de los euroescépticos de sus propias filas, que cargan contra la primera ministra cada vez que comparece en el Parlamento.