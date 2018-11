Tevez ya habría alquilado una quinta en Tigre para celebrar …se siente ganador!!!

El campeón de la Copa Libertadores, de momento, es una incógnita. La final que debía disputarse el día sábado en el estadio Monumental se postergó dos veces tras los incidentes al micro de Boca a la llegada al estadio. Posteriormente, el día domingo, nuevamente se suspendió el duelo, por no encontrarse los jugares de Boca en “condiciones de igualdad”. Este martes Boca confía en ganar la Copa Libertadores en el escritorio y esa sería la razón por la cual el delantero del Xeneize, Carlos Tevez, habría alquilado una quinta en Tigre para “celebrar” junto a otros jugadores del plantel, el logro de la Copa Libertadores sin jugarla, después de lo ocurrido en el estadio Monumental.

En la últimas horas, el presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, disparó contra su par de Boca, Daniel Angelici, por desestimar el escrito que firmaron y por su voluntad de reclamar los puntos de la Superfinal en la Conmebol. D’Onofrio, ya enterado del accionar legal del conjunto de la Ribera, fue entrevistado telefónicamente por el programa Debo Decir de América TV y allí no tuvo ningún reparo en calificar el aparente accionar de Angelici como “una vergüenza absoluta y total, una de las más grandes traiciones que puede hacer alguien”.

Pero eso no fue todo. Según fuentes extraoficiales, el delantero del Xeneize, Carlos Tevez, habría alquilado una quinta en Tigre para “celebrar” junto a otros jugadores del plantel, el logro de la Copa Libertadores sin jugarla, después de lo ocurrido en el estadio Monumental. Esta versión indica que, los jugadores de Boca creen y están convencidos, que Conmebol les va a dar los puntos.

Cabe resaltar, que el pasado sábado, fue justamente Tevez quién se plantó y pidió no jugar el encuentro. Carlitos junto a Fernando Gago, salieron del vestuario visitante, primero, para llevar tranquilidad a sus familias. “Primero quiero decirle a nuestras familias que estamos bien, la mayoría, hay tres o cuatro jugadores que tienen lesiones leves”.

Luego, el Apache manifestó: “No estamos en situaciones de jugar. No están obligando. Pablo Pérez tiene un parche, otro compañero también, Nos están obligando a jugar el partido. Entiendo que los médicos tienen mucha presión, pero creo tiene que hacer bien su trabajo”.

“Tenemos a tres compañeros que no están bien, que no pueden jugar, no se puede creer lo que está pasando. No están dadas las condiciones para jugar el partido. Hay que reconocer que nos equivocamos. Queremos jugar un partido cuando no están dadas las condiciones. Los presidentes de la Conmebol, de la FIFA, la quieren jugar, pero no están dadas las condiciones”, concluyó Carlitos.