Angelici y Boca piden suspender la final, descalificar a River y consagrarse “Campeón” en el escritorio

Angelici admitió que Boca “hoy no tiene la cabeza puesta en jugar” y además explicó que la institución azul y oro no se quedará de brazos cruzados si el tribunal no falla a su favor. “Vamos a ir al Tribunal de Apelaciones de la Conmebol. Vamos a agotar todas las instancias administrativas que tengamos dentro del organismo. Si tenemos que ir al TAS, vamos a ir“, expresó.