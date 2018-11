Mar del Plata demostró su juego en el Seven de GER

Se disputó entre viernes y sábado la edición 51 del Seven “Miguel Ángel Senatore” del Club Gimnasia y Esgrima de Rosario, en donde el Trébol, con muchos pibes, logró ganar tres de sus cuatro partidos y llega de la mejor manera al Seven de la República.

A pesar de contar en el plantel con tres chicos categoría 2000, dos 1999 y tres 1998, el plantel de Mar del Plata logró tener muy buenos resultados y, sumado al título que había logrado en Bahía Blanca hace dos semanas, está en las mejores condiciones para disputar el torneo más importante del año de juego reducido.

En el primer cotejo, disputado en la noche del Viernes, el Trébol enfrentó a Uruguay y cayó por 15 a 12, con un equipo que salió a la cancha con Tomás Álvarez, Gaspar Jecklen, Iván Nemer; Mariano Puglia, Bautista Farise; Bautista Tejerina, Marcos Migliore.

En la primera pelota los “Teros” lograron anotar un try, pero Mardel logró pasar al frente con loso tries de Álvarez y Salvador Gerlero, aunque en la última jugada y cuando todo estaba dando para el triunfo, llegó una corrida y un try de Uruguay que luego ganaría todos sus encuentros, en el que menor diferencia sacó fue justamente contra el Trébol.

Ya en la madrugada del viernes llegó el encuentro ante Tierra del Fuego, en donde la formación fue Facundo Raiteri, Gaspar Jecklen, Tomás Álvarez; Mariano Puglia, Bautista Farise; Clemente Santa Maria, Marcos Migliore.

No fue un buen comienzo y los fueguinos se pusieron al frente, pero con un try de Santa María se llegó a empatar y luego Tierra del Fuego pasó al frente 12 a 5 al terminar la primera parte.

En el complemento después de jugar un penal rápido el capitán Puglia, la abrió para Jecklen que de palomita anotó un try. Cuando parecía que Tierra del Fuego se llevaba el partido porque tenía el pelota y estaba el tiempo cumplido, Nemer pescó una pelota, provocó el penal, la pudieron jugar en ataque, llegó el pase de Tejerina para Migliore y el de Campo de Pato anotó el empate. Quedaba la conversión que no era tan sencilla, pero “Batu” Farise la metió y el Trébol ganó 19 a 17.

Ya en un soleado día sábado hubo otros dos encuentros, que también culminarían con victoria de Mar del Plata.

A primera hora enfrentaron al Seleccionado de Rosario, en donde ganaron muy bien por 26 a 10. La formación inicial fue Lisandro Rodríguez, Gaspar Jecklen, Tomás Álvarez; Mariano Puglia, Bautista Farise; Bautista Farisé, Marcos Migliore.

En la primera parte se vio lo mejor del torneo del equipo de Ignacio Vallejo y Mariano Abate, en donde la defensa fue perfecta y en ataque funcionó todo, con tries de Migliore, Puglia y Tejerina se fueron al descanso 19 a 0. En el complemento si bien achicó Rosario, hubo un try de Jecklen que sentenció el marcador 26 a 10 para el Trébol.

El último cotejo no era un rival menor, como lo es Santa Fe, con un buen equipo armado. La formación inicial fue con Marcos Migliore, Gaspar Jecklen, Tomás Álvarez; Mariano Puglia, Bautista Farise; Bautista Farise, Juan Ignacio Garrido Kaspin.

Hubo un buen primer tiempo del Trébol, que con tries de Migliore y Puglia se fue al frente 14 a 7. En el complemento hubo muy buenas combinaciones en ataque y con tries de Nemer, Tejerina y Gerlero culminó todo con triunfo 31 a 17.

Así se fue un Seven de GER que entregó tres triunfos para Mar del Plata y una sola derrota en la última jugada ante un Seleccionado Nacional como lo es Uruguay, que llegó con varios jugadores con experiencia en Circuito Mundial.

Ahora llegarán algunos días más de entrenamiento para definir los 12 elegidos que representarán al Trébol el 8 y 9 de Diciembre en Paraná, en una nueva edición del Seven de la República.