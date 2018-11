Cristina Coria y Vilma Baragiola distinguieron a integrantes de Casa Artusi

En un encuentro celebrado en el Instituto Superior de Gastronomía, organizado por la “Red Proter”, donde se promovió el vínculo de la escuela marplatense y Casa Artusi, que estuvo representado por el profesor Pellegrino Artusi , quien brindó una charla donde ofreció su visión de la cocina italiana. A su vez el chef Renato Bolsieri realizó una demostración y degustación de diversos platos típicos de la Emilia-Romagna. En la oportunidad Cristina Coria y Vilma Baragiola entregaron declaración del Concejo a organizadores y a los visitantes italianos.

En dialogo con “el Retrato…”, Cristina Coria afirmó: “En este evento le acaban de dar distinciones a los visitantes italianos, entre ellos la distinción notable al director de la escuela “Casa Artusi” que es una de las escuelas de gastronomía mas reconocidas a nivel mundial y una de las primeras de Italia, sino a su vez que declaramos de interés este evento, que desde la ciudad de Mar del Plata nos parece mas que interesante. Se ha firmado un convenio entre la Escuela Superior de Gastronomía y Casa Artusi, esto va permitir capacitación, programas de intercambio de estudiantes, generando un aporte muy interesante”.

La concejal por cambiemos aseguró: “En mi caso como participante y como integrante de la colectividad italiana, la verdad que estamos muy contentos, no solo por las actividades que llevamos adelante sino que estamos recibiendo una delegación que esta aquí presente de 10 personas de Rimini, una ciudad costera italiana con muchos puntos en común con nuestra ciudad, con la que venimos desde hace un tiempo intercambiando información para conectar nuevos intereses y promover nuestro turismo, de hecho estuvieron en el Emtur y preparando un trabajo que va a servir para nuestra preparación”.

Por su parte, Vilma Baragiola aseguró: “Esta es una de las oportunidades que nos dan nuestras colectividades y nuestro mucho trabajo desde adentro de ellas, como es el caso de Alberto Becchi o Crisitina Coria, y todo el equipo desde la “Proter”, la posibilidad de mejorar el conocimiento sobre la Emilia Romaña, hoy estamos probando alimentos que vienen de nuestra raíz, que pertenecemos a esta colectividad y pertenecemos a esta zona, realmente tener este pedazo en Mar del Plata de la Emilia Romagna”.

“Por otro lado creo que desde la ciudad hay que generar esto de que aquel que nos visite o el mismo marplatense vaya conociendo mucho más dia a dia de aquellas colectividades que construyeron Mar del Plata. No solo fue fundada por descendientes de ellos, sino que fue construida por italianos, españoles, y diversas colectividades, es volver a las raíces. Es ver que la ciudad puede construir en el turismo un camino en favor de enriquecer la gastronomía, de trabajar con aquellas familias que bajaron del barco y llegaron a nuestras costas y se quedaron aquí y construyeron su familias y su futuro. Por eso creo que todo esto es muy positivo, para una “Feliz” que necesita muchos “Becchis”, y desde la Red Proter dándole trabajo a jóvenes de intercambio, trayendo los de trabajo, gente que realmente viene a dejar sus conocimientos y nosotros nos podamos enriquecer” añadió Baragiola.

A su vez, Coria manifestó: “En relación a los proyectos de turismo y gastronomía, en estos días nos encontraremos con los heladeros, para evaluar el éxito de la “Noche de las heladerías”, ya hemos recibido varias idead que volcaremos en las mesas negociación, el sector está para hacer muchísimo más, solamente quizás faltaba este trabajo en común, que fue a través de la ordenanza para la formación de la mesa de trabajo, así que Mar del Plata en lo gastronómico, no tiene techo, tiene producción de primera línea, con todas las heladerías, pizzerías, restaurantes, cafés, y especialmente las cervecerías artesanales. El dialogo nos permite generar intereses comunes, que es me parce lo que esta faltando”.

Sobre las expectativas para temporada, Coria afirmó: “Siempre lo ideal es pensar en esos meses donde no hay tanta actividad, pero además de algún sector muy movilizado, estamos hablando de un sector con mucho crecimiento, a raíz de la “Noche de las heladerías” vinculado a otro tema que todavía no lo puedo nombrar porque no ha sido finalizado, pero me parece que en esto no es tanta la inversión, es mucho lo que podemos hacer y es mucho lo que tenemos. La ciudad puede ser perfectamente una productora de buenos recuerdos a través de su gastronomía.

“Es importante la ayuda a los sectores pequeños y medianos de la industria, tenemos muchos productos artesanales y uno de los temas que más nos dejó entusiasmado esta “Noche de heladerías”, una de las más frías del año, es como la gente hizo cola en las heladerías y eso también nos dio la posibilidad de producir una cercanía entre los locales, se vieron muchos productos nuevos, más la posibilidad de trabajar juntos” finalizó la concejal.