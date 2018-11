Benedetto y Tévez acusaron a la Conmebol de “jugar” directamente a favor de River

A la salida del Monumental Carlos Tévez y Darío Benedetto acusaron a la Conmebol de tomar parte del equipo de Núñez: “Que le den la Copa a River, que tiene tanto peso en la Conmebol”, afirmó el delantero, que este sábado iba a ser suplente en la revancha.

Su declaración tuvo que ver con las presiones que recibió el equipo para presentarse a jugar pese al brutal ataque de hinchas de River contra el micro cuando llegaba al Monumental, y que motivó la hospitalización de Pablo Pérez.

En el mismo sentido se pronunció Carlos Tevez, que más temprano había fijado la posición del plantel en el sentido de no disputar el partido.

Ya por la noche, y luego de la sentencia de Benedetto, Carlitos fue en el mismo sentido. “Es una vergüenza lo que hace la Conmebol con nosotros. Teníamos jugadores en el hospital y querían que jugáramos igual. ¿Qué tiene que pasar para que se suspenda el partido?”.

Como para que no quedaran dudas, remarcó: “Si fuese Boca, ya estábamos afuera y la Copa era de River. El mismo médico que el día del gas pimienta estaba en la Bombonera y dijo que no se podía jugar, acá miró todo y dijo que jugáramos”.

Tevez afirmó además que para él no debería jugarse este domingo en el Monumental. “Para mí no, porque es lo mismo que pasó en Boca. ¿Qué diferencia hay?”.

También explicó por qué el equipo había decidido jugar el partido. “A nosotros nos dijeron que si no nos presentábamos a jugar, le daban la Copa a River. Entonces dijimos que jugábamos igual. Pero si nosotros no hubiéramos fijado una posición, el partido se estaba jugando ahora”.

CLAUSURARON EL MONUMENTAL

Tras los incidentes ocurridos con el micro de Boca en los que se vieron afectados varios jugadores, y los problemas con grupos de hinchas de River en el acceso al estadio, la Agencia Gubernamental de Control clausuró el Monumenta por “exceso de capacidad y bloqueo de las salidas de emergencia”

Sin embargo, desde la institución de Núñez dijeron que aceptan la culpabilidad y pagarían la multa correspondiente para que se acelere el proceso y se levante esta medida. De esta manera, domingo se podría jugar la vuelta de la Superfinal de la Copa Libertadores.

El propio Rodolfo D’Onofrio había anticipado que esto podía ocurrir y confesó que le pidió ayuda al presidente de Boca: “Él tiene allegados que yo no tengo. Le a Angelici pedí que no ocurriera nada raro para que se jugara acá (en el Monumental) a las 17. No por autoridad, pero por la charla franca que tuvimos me hizo quedar tranquilo”, aclaró. Y apuntó: “No hay ninguna razón ni noticia de que nuestro estadio esté clausurado. Uno abre el paraguas, por las dudas”.