Presupuesto: Manino Iriart le pide a Arroyo que convoque a una mesa de legisladores

El diputado provincial Rodolfo Manino Iriart afirmó que “la obligación del intendente es defender a Mar del Plata” y en ese sentido dijo que Carlos Fernando Arroyo debe convocar a una “mesa de legisladores” de todos los sectores políticos para que explique “si es que no pide más presupuesto y obras para la ciudad o es que no se lo dan”.

Una de las ideas es que puedan reunirse en un mismo ámbito los representantes de Mar del Plata en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. El diputado recordó que “hace 3 años le vengo sugiriendo al intendente que nos convoque, que nos podamos juntar para ver qué es lo que realmente le hace falta a nuestra ciudad y que busquemos la mejor manera de conseguir más obras para nuestros vecinos. Esperemos que esta vez me escuche”.

“Los políticos tienen que salir de la zona de confort y realmente entender que podemos estar mejor”, sostuvo Iriart. Y añadió: “Debemos actuar en conjunto, respetando nuestras diferencias políticas, pero haciendo fuerza todos juntos en favor de Mar del Plata y Batán. Y el intendente no puede estar ajeno a esto”.

El pedido de Iriart se da en el contexto de la discusión por el presupuesto bonaerense 2019 que se debate en la Legislatura, y en el que según el proyecto del gobierno de María Eugenia Vidal Mar del Plata recibiría sólo algo más de 259 millones de pesos, por detrás de lo que reciben ciudades muchos más chicas. “Es inexplicable que para nuestro distrito destinen los mismo recursos que para ciudades de 16.000 habitantes”, enfatizó.

“Como lo dije en las reuniones que se realizaron con los ministros provinciales, queremos saber porqué Arroyo no pide más presupuesto y obras para el partido de General Pueyrredon”, señaló Iriart y agregó: “a veces también vemos que la relación entre el gobierno municipal y el gobierno provincial no es la mejor”. Remarcó que “hace unos días estuvo lo gobernadora Vidal en la ciudad y no aprovecharon para elevar las preocupaciones que tienen los marplatenses y batanenses”

Iriart, que este viernes participó de un encuentro junto a dirigentes de la CGT y la CTA en el Concejo Deliberante, comentó que “ya sacaron el fondo de la soja con el cual se debía financiar la obra en el predio de disposición final” e indicó que “la Nación deja de hacerse cargo del subsidio del transporte, la Provincia no se hace cargo y dice que deben absorberlo los municipios”. Por eso se preguntó: ” Quién se va a hacer cargo de esto? El boleto pasará a costar más de 35 pesos sin esos subsidios a partir del 1 de enero”.

“Debemos defender los fondos que nos corresponden para mitigar el problema de empleo e infraestructura“, expresó.