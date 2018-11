La Villa Marista reciben al Seven de Verano el 18 y 19 de enero

La edición número 54 del Seven de Verano organizada por el IPR Sporting Club se realizará el sábado 19 y domingo 20 de enero de 2019 en la Villa Marista. Las inscripciones ya están abiertas y se recibirán hasta el miércoles 16 de enero para los planteles de rugby y hockey que quieran participar de un evento tan tradicional como inolvidable.

El Seven de Verano contará con televisación en directo y un programa especial, y se jugará en rugby en las categorías A (Mayores – nacidos en 1998 o antes), B (1999-2000), C (2001), D (2002), E (2003) y F (2004). Además habrá modalidad Encuentro para los equipos de Infantiles (Categoría 2005).

En la edición pasada, los equipos campeones fueron Atlético del Rosario en Mayores, Jockey de Rosario se quedó con la Copa de Plata, El Taino en categoría B, Boca en la C y Córdoba Athletic en la D.

Para hockey, en tanto, las categorías son: Mayores, Quinta (Sub 18), Sexta (Sub 16) y Séptima (Sub 14). Las campeonas de Mayores en 2018 fueron las chicas de Barsa, mientras que en B se consagró el equipo De la Mano de Dios y en la C festejó Seven Up.

Las inscripciones se pueden realizar vía mail a [email protected], por teléfono al 0223 4946040 o en el gimnasio de Sporting, ubicado en Larrea 2055, de lunes a viernes de 8 a 22. También se pueden realizar consultas a las redes sociales del club: IPR Sporting Club y Gimnasio IPR Sporting Club en Facebook y @iprsportingclub en Instagram y Twitter.