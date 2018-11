La justicia falló contra Clarín e Infobae por mentir para perjudicar a Cristina

A pesar del recurrente discurso de Cambiemos contra las fake news, dos medios de marcada línea editorial oficialista recibieron una fuerte condena judicial con consecuencias económicas y periodísticas por haber difundido mentiras acerca de cómo se produjo una agresión al presidente Mauricio Macri en Mar del Plata.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 2 falló contra THX MEDIOS S.A (Infobae) y a ARTE RADIOTELEVISIVO S.A (Grupo Clarín/ARTEAR/TN), por difundir información falsa donde se denunciaba a Ivana Yolanda Burgos como responsable de agredir en un acto al Presidente Mauricio Macri y, para agravar las implicancias políticas, se la señalaba como militante kirchnerista.

El fallo firmado por el juez Juan Martin Alterini condenó, entonces, a la empresa dueña de Infobae y a Clarín, titular de la señal Todo Noticias (TN) a pagarle a Burgos la suma de $150.000, un 50 % cada una de ellas, más los intereses, y, además, deberán publicar la decisión judicial asumiendo sus mentiras como primera noticia de portada durante cuatro días.

Según la resolución, Infobae y Clarín deberán pagar “en el término de 10 (diez) días contados a partir de que la presente se encuentre firme”. En cuanto a la publicación en sus webs en que se difunda que mintieron, el texto fue precisado por el Juzgado: “CONDENAN A INFOBAE Y A TN POR DIFUNDIR UNA NOTICIA FALSA. La Sra. Ivana Yolanda Burgos fue erróneamente implicada por este medio en los hechos de violencia en que resultó agredido el Sr. Presidente de la Nación y la Sra. Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, el 12 de agosto de 2016 en la ciudad de Mar del Plata (…) Se estableció que era falso y que ninguna participación tuvo en el suceso con el Presidente. Quedó también probado que la Sra. Burgos no estaba en el lugar cuando ocurrieron esos hechos lamentables”.

La justicia probó a través de testigos y otro tipo de medidas, como movimientos bancarios y similares, que Burgos no estuvo en Mar del Plata en el momento en que ocurrieron los hechos, y además quedó totalmente desmentido que hubiera estado alguna vez implicada judicialmente en la investigación pertinente, cosa que ambos medios utilizaban como argumentos al atribuir responsabilidad a sus “fuentes judiciales”. A pesar de todo esto, tanto Infobae como Clarín insistieron en no tener que hacerse cargo ni siquiera de publicar una nota aclaratoria.

Respecto de Infobae, el magistrado remarcó que, para las dos notas que publicó ese medio, Burgos era “una militante que agredió” e “imputarle tamaña connotación antisocial (arrojar piedras al Presidente de la Nación) por aparente `militancia` opositora a la fuerza política que aquél representa, al amparo de las fuentes periodísticas y su debido resguardo constitucional, no resulta una postura diligente como la que, de manera invariable, dice haber tenido”.

En cuanto a TN, ja justicia consignó que, de hecho, en una segunda nota, afirmaron que “TN.com.ar le consultó a fuentes judiciales vinculadas al caso que confirmaron que investigaban si aquella mujer (y las otras personas de las imágenes) era el nexo que unía al kirchnerismo con los ataques con piedras a Macri y a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal” (fs. 46, el énfasis es original)”.

Por eso, “pretender que una nueva noticia -en los señalados términos- exculpe a uno de los mas importantes medios nacionales, resulta improcedente”. Y agregó: “Es que, no abrigo dudas del daño que generó la primer noticia en la actora, ni respecto de que el lapso -dos días- no sería, a la luz de la trascendencia pública del evento, de por sí suficiente; lo alarmante es el contexto en el que se inscribe y la intensidad de la noticia”.

Finalmente, e independientemente de las mencionadas consecuencias económicas y periodísticas, el juez destrozó a Clarín e Infobae en la descripción de sus comportamientos profesionales: “Tamaña desaprensión a la verdad de la información que constituye el medio económico que sustenta a ambas demandadas, al amparo de sugerentes titulares o de fuentes que, en lo que aquí importa, no han sido tales, como quedó dicho, constituye una infracción a los señalados derechos de los que todo ciudadano debe gozar”.

“En síntesis y en lo que interesa al caso, en el marco probatorio ya reseñado, las accionadas no han obrado con la diligencia esperable en un medio de comunicación, difundiendo noticias inexactas sobre la actora, quien es madre de una hija menor -8 años- vive también con su marido, su prima y cuatro sobrinos, trabaja como manera en el barrio de Once (…) circunstancias estas que me llevan a la convicción de que resulta justo y equitativo” condenar a ambas firmas de medios, sostuvo el juez Alterini.

Los medios fotografiaron a Burgos en un acto de Cristina Fernández Kirchner en su barrio y quisieron vincularla a una militancia política -que la justicia determinó que no es tal sino que fue circunstancial- y quisieron unir eso con agresiones hacia el máximo mandatario. Finalmente, la justicia los desenmascaró.

