Emiliano Giri y 24 horas en Diputados donde trabajó en proyectos a favor de OSSE

Reemplazando a Maximiliano Abad por una licencia, Emiliano Giri juró en la Cámara de Diputados y ocupó la banca de titular de su bloque por más de 24 horas. En nota con “el Retrato…” contó sus emociones al momento de jurar y el debate que tuvo con Juan Manuel Cheppi. Tuvo también palabras de elogio para con la diputada Alejandra Martínez, quien quien viene acompañando la gestión de Osse “en beneficio de todos los marplatenses y batanenses”

Sobre la sensación de haber estado en la cámara de diputados, Giri afirmó: “La verdad es que fue una experiencia, gratificante desde lo personal, después de una etapa difícil que tomó transitar, producto de mi decisión de participar en política, en un punto lo sentí como una reivindicación pública. No voy a negar que fue un momento de mucha carga emotiva pensando en un montón de gente, que durante todos estos años me vino acompañando y que decidió caminar a la par miá, en mi familia que es la que me acompaña siempre y me acompañó en los momentos más difíciles, en los que no están físicamente, que siempre tuvo un fuerte orgullo de verse en esa situación,y creo que todos ellos, física o espiritualmente estaban conmigo al momento de la jura.

“Fue un orgullo haber reemplazado a Maxi Abad”

Al referirse a la salud de su reemplazado indicó que ““Maximiliano Abad sé que está mucho mejor y espero que pronto se recupere. Para mi es un orgullo poder haberlo reemplazarlo a él, que es una persona que ocupa un cargo con tanta responsabilidad en la gestión de cambiemos en la legislatura como presidente de nuestro bloque, quien ademas es mi amigo personal, así que espero haber estado a la altura de las circunstancias y que su ausencia no se halla notado tanto. También deseo que prontamente se reintegre a la cámara. Hoy en día tengo 100% la cabeza en obra sanitaria para mejorarle la vida a los que viven en Mar del Plata.

Giri destacó al apoyo de la Diputada Martínez

Emiliano Giri, calificó como de “ productiva la reunión de trabajo con la diputada provincial Alejandra Martínez con el objeto de presentar un proyecto para que se incluya en el próximo presupuesto la excepción a OSSE del pago de Ingresos Brutos y del Impuesto Automotor, retroactivo al 2015”.

“Valoramos mucho el trabajo que viene haciendo la Diputada Martínez en este sentido, consolidando con su acompañamiento un camino que contribuye a que OSSE siga prestando los servicios de agua, cloaca y desagües pluviales con eficiencia y calidad, producto del esfuerzo y trabajo de sus operarios y cuadros técnicos”, destacó Giri.

Debate marplatense en Diputados

En un momento,Juan Manuel Cheppi tuvo un fuerte debate con Giri acerca de distintos temas relacionados a Mar del Plata, generando un ida y vuelta entre los marplatenses en la cama de diputados provinciales

En tal sentido afirmando Giri firmó que “La verdad que Juan Manuel tiene una mirada muy crítica con respecto a cómo está la ciudad; el expresó en su discurso esa postura. Nosotros somos inconformistas y no estamos contentos con esta realidad pero si tenemos que ser realmente objetivos y pensar la situación en las cual nos tocó asumir en el año 2015.

“Entonces, como dije en la sesión, en ese año Mar del Plata era líder en el ranking de desocupación a nivel nacional, hoy estamos en el décimo lugar. En el 2015 teníamos un puerto que no estaba dragado, con una terminal de cruceros a la cual nunca llegó ninguno, hoy tenemos un puerto dragado y activo, con barcos con portacontenedores que es trabajo y producción marplatense, con un crecimiento del 16% comparado con el año pasado”.

Fue un poco más allá Giri al enfatizar que “Teníamos un tren “fantasma”, que no llegaba nunca a Mar del Plata, pero sin embargo se hacían actos para llegada del tren que quedaba varado en Chascomús y a los pasajeros los traían en micro hasta la Plaza Mitre para que no los vieran llegar hasta la terminal de trenes, porque sino se hubiera visto lo que realmente era, un “papelón”. Hoy tenemos dos formaciones de trenes que están arribando a Mar del Plata con cada año que se va achicando la brecha horaria, que pasó de 7 horas a 5 horas y media para la temporada”.

Avances en el sistema de salud provincial

“Teníamos una ciudad que tenía una sala y una guardia del Hospital Interzonal que la verdad que daba vergüenza y una sola ambulancia para darle cobertura sanitaria a los casi 800.000 habitantes de Gral Pueyrredon. Hoy tenemos el SAME funcionando en la ciudad, hoy tenemos 10 ambulancias de alta tecnología, operativos en todo el partido. Tenemos toda la sala y la guarda,con el shock-room del hospital regional nuevo, lo mismo en Materno-Infantil”.

“Sufríamos problemas de energía, con la planta de la Central 9 de julio se hicieron 7 inauguraciones, la Gobernadora Vidal tuvo un gran esfuerzo con las centrales de la costa y potenció nuestra central. No había gas para la producción, el Intendente Arroyo levantó la bandera a la necesidad de entender que era muy importante para la ciudad poder contar con una mayor capacidad de gas en nuestro territorio, se están terminando obras, y yo calculo que a principio del año que viene vamos a tener ya toda la instalación desarrollada por la ciudad”.

“Se ha sanado financieramente el municipio”

Relacionado a esto agregó: “Y la verdad como esos hay muchísimos ejemplos más, somos cocientes que nos falta muchísimo, pero como dije anteriormente, encontramos una ciudad líder en desocupación, quebrada con una gran deuda y un gran déficit operativo, es decir todos los días abrir sus puertas eran tres millones de pesos lo que nos costaba a todos los contribuyentes que no estaban en ningún lado y eso incrementaba la deuda estructural del municipio y los proveedores, que son los que mueven la economía local, que es del año 2012 estaban sin poder operar”.

“En estos tres años hay muchas cosas que no se hicieron, pero si se ha sanado financieramente el municipio. Tenemos un municipio mas sano, tenemos mucho por hacer para que sea lo ideal, pero hoy se pagan en tiempo y forma los sueldos para los ingresos propios, hoy la deuda se achicó y hoy vamos a terminar el año con un insipiente superavit operativo” finalizó el representante de cambiemos.

Instituto Policial y Venta de alcohol

Calificó como de muy positiva “La creación del Instituto Universitario Policial “Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich”, que es una iniciactiva del Poder Ejecutivo, e impulsada en la Cámara baja por el diputado Matias Ranzini, que busca jerarquizar la capacitación de la fuerza policial”

No se olvidó de remarcar la aprobación de la media sanción al proyecto presentado por el diputado de Cambiemos, Guillermo Castello que amplía hasta las 23 horas el horario permitido para la venta y expendio de bebidas alcohólicas a mayores de edad. Ahora deberá ser aprobado por el Senado, donde otro marplatemnse, Lucas Fiorini impulsó otra iniciativa, para que entre en vigencia antes del inicio de la temporada de verano.