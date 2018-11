Mario Rodríguez le pidió al Intendente Arroyo que  frene la virulencia de sus funcionarios

“Algunas decisiones que se toman desde la gestión son sencillamente inexplicables, y como consecuencia de las mismas nos implican después el compromiso de transformar la Comisión de Educación y Cultura en el ámbito de debate de cuestiones y derechos que el Ejecutivo le niega a quienes son los protagonistas del sistema educativo municipal”, expresó el edil radical.“Además de las decisiones que no compartimos y de los problemas inventados por el Ejecutivo mismo, lo que nos preocupó durante todo este tiempo fue no sólo la falta de ese dialogo que debió haber habido, sino el nivel de virulencia, de violencia que se tuvo para con los trabajadores de la educación municipal”, afirmó Rodríguez.“Hay un funcionario estrella en el gobierno municipal, un todólogo qué comete errores permanentemente y que, a veces, cuando se va de viaje, las cuestiones o conflictos que él había creado se resuelven rápidamente. Pero la impronta de ese funcionario lamentablemente ha tenido un contagio en otros funcionarios, y ese estilo de gestión conflictivo, confrontativo y virulento lamento decir que se ha extendido por algunas otras áreas del municipio”.

“El agravio, la denostación y la descalificación como estilo de gestión no se circunscribe solamente al área de Hacienda, y no tengo dudas que esto pasa porque él que tiene que poner coto a estas cuestiones, no lo hace”, sentenció Mario Rodríguez.

“La sociedad hoy está viviendo momentos muy críticos, las cosas no están bien; algunos lo llaman tormentas, nosotros creemos que son crisis. El que tiene un trabajo, tiene miedo de perderlo; el que lo perdió está desesperado porque sabe que no lo va a conseguir. Si había una foto para mostrar eso, fue el otro día en el Museo MAR: 18 mil pibes se llegaron hasta allí para 2000 posibilidades de trabajo. Entonces en estos momentos de complicaciones, de sectores que no llegan a fin de mes, de muchos que están en la pobreza absoluta y cada vez más en la indigencia, o sea que no llegan ni a la subsistencia en nuestra ciudad, es inaceptable que haya funcionarios que se dediquen a denostar permanentemente al otro porque piensa distinto o tiene una mirada alternativa, y este Concejo Deliberante debería hacer un llamado de atención en este sentido al Departamento Ejecutivo y pedirle al Intendente Municipal que frene con esto, no se puede seguir tratando al otro de esta manera”, concluyó el titular de la Comisión de Educación y Cultura del HCD.