Javier Torres, familiar del Cabo Principal Jorge Valdez, declaró ante la prensa su enojo por la falta de accionar por parte del gobierno y crítico al Ministro de Defensa Aguad y el Presidente Macri, pues según él, ellos sabían dónde se encontraba el sumergible.

Torres dialogó primero con “el Retrato…”, donde afirmó: “No creo que nos quieran dividir, lo que hacen es desinformar, esto es un operativo para desinformar. Nosotros lo que pensamos que vine es que nos digan ´bueno, están en este punto a 900mts no se los pues de rescatar´, nos suban a un barco para que tiremos las flores y nos traigan de vuelta. Ahora el Ministro Aguad dijo que lo bajen a buscar no depende de él, depende de la jueza, o sea que se lavó las manos, el como Ministro tendría que haber tomado la determinación, asumir el cargo por el cual nosotros lo votamos y decir: ´señores vamos a hacer lo imposible por rescatarlos´. Yo no sé si debe renunciar, eso no me corresponde, lo que sí puedo decir es que como hombre de bien, deja mucho que desear lavándose las manos y haciendo cargo a la jueza”.

Más tarde, manifestó: “Lo que salimos a hacer, es agradecerle a la gente que se acercó hasta acá. Si bien no hay declaraciones para hacer porque lo que sabemos nosotros es lo mismo que saben todos, lo que intentamos con los familiares es salir a agradecerles a toda la gente que nos viene apoyando. Hay familiares que se retiraron a sus hogares, la espere es la misma, seguimos igual que hace 366 días, estamos esperando saber lo que sucedió de verdad y por eso le queremos agradecer a toda esta gente que sin tener familiares en el ARA San Juan, aun así vino a apoyarnos”.

“EL PRESIDENTE MINTIÓ SIEMPRE”

Respondiendo preguntas de la prensa afirmó: “El Presidente mintió siempre, la información la conocía, ellos saben cuál fue la verdad y nosotros esperamos por lo menos que tenga la delicadeza de sacarlos y poder recuperar ese submarino. Ellos se tiran la responsabilidad unos a otros. El acto del jueves pasado encabezado por el Presidente Macri fue una puesta en escena con fines políticos”.

Respondiendo sobre la declaración de Aguad que no contaban con los medios para sacar el submarino, Torres aseguró: “Eso mismo nos dijeron el año pasado, que si el submarino estaba a más de 600mts no se iba a poder recuperar, de hecho yo le pregunté ¿No hay forma de sacarlo, lo van a dejar ahí? Y la respuesta fue: ´los chicos del Belgrano (Barco hundido en la Guerra de Malvinas), todavía están en el Belgrano´. Y ahora dicen que están a 900 metros como diciendo que es imposible”.

Sobre la situación de los familiares supo decir: “La mañana fue muy triste, es más de lo mismo. Tenemos que seguir esperando no podemos hacer nada. Muchos familiares se retiraron, porque lo que pensamos que viene ahora es un acto en el lugar, llevándonos y diciéndonos ´ahí está, tiren su flor y vayan a su casa´ Eso no lo vamos a hacer”.