Familiares de los marinos denunciaron que quieren utilizar el hallazgo en la reelección de Macri

En dialogo con “el Retrato…”, parientes del Suboficial segundo Ricardo Gabriel Alfaro Rodríguez manifestaron su enojo e impotencia por la gerencia del Estado en cómo se manejó la busqueda del Submarino, encontrado este sábado en la madrugada. Por su parte la mamá del marino, Luisa Rodríguez, remarcó que “ahora quieren utilizar políticamente el hallazgo del ARA San Juan para utilizarlo para la re-elección de Macri”

Andrea Mereles, la esposa del suboficial sanjuanino declaró: “No me interesa escuchar la conferencia del Ministro Aguad. Ya nos dieron dos partes, y supuestamente a la tarde nos dan otro. Nos mostraron dos imágenes, pero hasta que nos traigan más pruebas nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados”.

“Cuando tuvimos la reunión con la empresa (Ocean Infinity), dijo que podía reflotar al submarino, que se podía hasta los mil doscientos metros de profundidad, y acá se habla de una de 900 metros….Ellos tienen las herramientas necesarias para poder sacarlo, es decir no nos vengan a decir otra cosa porque tenemos todo grabado. Acá vamos a seguir la lucha, por ellos, para que los traigan. Queremos que los traigan , para nosotros es muy importante que los traigan, porque los necesitamos. Si hay que ir al sur para hablar con la jueza a cargo iré. Tuve 52 días de acampe, lo puedo hacer” agrego Mereles.

Respecto a la pregunta si se intenta dividir a los familiares de la tripulación, respondió: “Sí, porque es hacer división ¿Cómo van a dar un parte en el hotel y otro en la Base Naval, cuando la fuerza de comando de submarino salió de la Base y no del hotel? Nosotros no podemos creer que nos estén haciendo esto”.

¿QUERÍAN EL OCULTAMIENTO, QUE EL PUEBLO SE OLVIDARA?

Por su parte, la madre de Alfaro Rodríguez, Luisa Rodriguéz, manifestó: “Ellos son los responsables de que el submarino estuviera con tanta fallas, averías y todavía no sabemos si fue una implosión o una explosión, que provino del submarino o de afuera, todavía no sabemos. Ya esta el primer paso hecho que es que la familia pudieron encontrarlo. Ahora queremos saber que fue lo que pasó con el submarino, y queremos reflotarlo, eso es lo que queremos”.

Además, declaró: “Dimos el primer paso. Ellos querían el ocultamiento, querían que se olvidará el pueblo argentino, que existió un submarino con 44 personas y no lo lograron, entonces ahora nosotros queremos saber la verdad y que se haga justicia, no van a lograr ellos que nosotros no podamos reflotar el submarino, y que nosotros podamos saber toda la verdad”.

En cuanto al acto encabezado por Mauricio Macri el último jueves, se le pregunto si pensaba era una puesta en escena y se sabía si estaba el submarino, a lo que respondió: “Si, totalmente. Si se escucha el discurso, se ve que el Presidente dice que en dos días lo encontrarán, era un jueves en la tarde y se da la casualidad que en dos días se encuentra el ARA San Juan, y a nosotros los que nos llamaba la atención era que ellos iban a plantar una bandera. Ellos tendrían haber mandado arreglar el submarino, para arreglar las averías, en el 2016, tendrían que haber hecho eso y se les perdió. Entonces ellos ahora quieren utilizar políticamente el hallazgo del ARA San Juan para utilizarlo para la re-elección de Macri”, finalizo Rodríguez.

TODOS LE APUNTAN AL PRESIDENTE DE LA NACIÓN

Desde las redes sociales, varios parientes emitieron un comunicado afirmando: “ Un 15 nos los quitó y un 15 los trajo de vuelta. Tantos sentimientos tenemos en estos momentos, pedimos respeto y honor para ellos, un paso más cerca de volver a casa. Tuvo que pasar un año pero nunca bajamos los brazos, hoy empezamos a tener respuestas”.

Entre los sentimientos encontrados se hallaron el alivio del hallazgo y sus tripulantes para esclarecer los hechos y realizar un funeral en su memoria. Jorge Villareal en dialogo con la prensa manifestó: “ Ahora sabemos dónde está el submarino, estamos un poco más enteros y vamos a poder hacer nuestro duelo. Ahora la verdad se va a saber porque lo encontraron y va a haber justicia si es que hay algún responsable”

Si bien se mostró con alivio, también expuso signos de duda, asegurando : “Me llama la atención que el submarino apareció el último día de búsqueda y que no lo hayan detectado antes, porque ya habían pasado por ese punto”.

Por otro lado, Isabel Polo, hermana de uno de los tripulantes, se mostró más enfurecida con las autoridades, al declarar: “Es un circo armado. Ellos lo sabían. Vino Macri al acto y horas después Aguad habló de un contacto que les pasó por alto. Estoy descreída. Espero equivocarme”