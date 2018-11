Pino Solanas calificó como de “un disparate” el pedido de desafuero de CFK

Pino Solanas senador de Proyecto Sur, no duda al expresar su deseo de que el macrismo fracase en la contienda electoral del año próximo. Con ese objetivo en la mira, se encuentra montado a la cruzada de construir “un frente grandísimo para enfrentar el plan político y económico del Gobierno”. “Las batallas se ganan con fuerza y sumando todo lo que le sirva a la batalla”, enfatizó.

En diálogo con Radio Rivadavia, el también cineasta ratificó que para las elecciones venideras se necesita crear un “frente amplísimo y sin exclusiones”. Es por eso que este viernes dijo: “Crisina Fernández de Kirchner tiene derecho a presentarse como candidata a Presidenta en 2019”. En ese sentido, insistió: “Hay que sumar todo lo que sirva a la batalla”.

“Hoy la batalla grande que debe jugar el pueblo argentino el año que viene es parar esta máquina de daño y de altísima corrupción”, lanzó contra la administración del presidente Mauricio Macri. Cabe destacar que Solanas se convirtió en un ferviente opositor del Presupuesto 2019 redactado por la alianza gobernante y que fue sancionado durante la madrugada de este ueves en el Senado.

Para el senador por la Ciudad de Buenos Aires, la ley de leyes del macrismo es “una enorme trampa”. Siguiendo esa línea, criticó con énfasis las recetas económicas, financieras y productivas que promueve el oficialismo y opinó: “Hay que ajustar sobre las financieras, las mineras y los bancos. No contra los bolsillos de la gente”.

Consultado sobre el pedido de Cambiemos para tratar el martes próximo el desafuero de la expresidenta y actual líder de Unidad Ciudadana, Fernando Solanas razonó que “votar a favor el desafuero en el Senado de Cristina Kirchner es un disparate”. “No tiene ninguna condena”, manifestó en sintonía con la postura adoptada por el bloque justicialista.

El llamado para tratar el desafuero de la ex mandataria nacional se da en el marco de la causa por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA por medio del Memorándum de Entendimiento con Irán. Para la bancada que dirige Miguel Pichetto no se puede seguir adelante con el polémico desafuero ya que no hay una condena firme.

“Si Cristina Kirchner tiene problemas con la Justicia debe arreglar esos problemas justamente en la misma Justicia”, evaluó el legislador de Proyecto Sur al ser entrevistado por el periodista Rifle Varela. Para concluir, volvió a apuntar contra la ley de leyes para el año que viene y disparó: “El Presupuesto es un embuste y un dibujo que te lo reconocen en off los propios miembros del oficialismo”.