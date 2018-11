Marcela Moyano: “Nos mintió tantas veces, que ojalá que una vez cumpla con todo lo que dice”

“Nos mintió tantas veces, que ojalá que una vez cumpla con todo lo que dice, que se ponga una mano en el corazón , que vea el dolor de la familia y los busque hasta encontrarlos” dijo en medio de lágrimas Marcela Moyano esposa del Suboficial Primero Hernán Rodríguez, uno de los tripulantes del ARA San Juan.

Marcela al referirse a las palabras del Presidente de que “siempre estuvo”, no dudó en enfatizar que “mintió. Nunca estuvo. Ni en la Plaza de Mayo, ni acá en la Base. Solo pasó una vez a dar unas palabras y nunca más”

La compungida familiar remarcó que “Tengo mucho dolor e incertidumbre; ojalá que cumplan con la palabra que no van a parar con la búsqueda; quiero llegar a la verdad” , remarcando que “vamos a seguir luchando para que no se pare su búsqueda”, acotando en tal sentido que “hemos estado con personal de la Armada y se le hemos solicitado; ojalá esta pesadilla se termine y hagamos un cierre a todo este dolor que tenemos”

OTROS FAMILIARES SINTIERON IMPOTENCIA

Varios familiares no estaban de acuerdo con la presencia de Macri, pues sentían que el Presidente no les otorgo ni la información ni la ayuda necesaria para encontrar a los tripulantes, además de considerarlo como el mayor responsable de la desaparición de la embarcación. En relación a esta posición una de los esposas de los tripulantes manifestó en dialogo con “El Retrato…” su inconformidad con la llegada del Presidente.

Asímismo, declaró sobre Macri: “Hubiera preferido que hoy no venga o que haya dado algún discurso en otro lado, porque en estos doce meses nunca tuvo la delicadeza de venir, de por lo menos estar, de preguntar como estábamos o si los familiares necesitábamos algo, nada. Además de que siempre que él vino acá, nos dio vuelta la cara. Pero bueno, es el trabajo de él.” Concluyó afirmando cierta frialdad del Jefe de Estado, al decir que: “esperaba que si venía nos salude a cada uno, pero bueno no lo hizo. La verdad que me da mucha impotencia, me hubiera gustado que sea más atento, lamentablemente las cosas son así.”