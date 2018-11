Emder: Trabajadores se defienden y denuncian que las torres del Estadio Minella están en pésimas condiciones

El delegado de los trabajadores del Emder, salió a contestarle a al ente de Deportes Mar del Plata, Carlos López Silva, que acusó a los trabajadores del ente del mal estado del Polideportivo. Gerardo Robles manifestó: “en lugar de hacerse responsable de su trabajo, siempre tiran en contra de los trabajadores”. En dialogo con “el Retrato…” Robles aseguró: “Silva responsabiliza de la desorganización a los trabajadores, cuando en realidad hay un Director General de Infraestructura, que nunca ha estado a la altura de las circunstancias con respecto al ente, que a pesar de ser ingeniero de seguridad e higiene son las dos cosas que más faltan en el Emder. Nosotros hemos sufrido varios accidentes que por suerte no han derivado ninguna victima ni nadie lastimado, pero en realidad corren detras de la urgencia y en lugar de hacerse responsable de su trabajo, siempre tiran en contra de los trabajadores y si el Emder funciona es gracias a los trabajadores que todos los días le ponen el hombro”.

“Hoy estamos en una lucha constante para conseguir la ropa adecuada, botines, elementos de seguridad que no hay, compraron veinte juego de ropa para cien personas, es realmente una desidia. Cualquier persona que pase por el parque va darse cuenta que no se poda, no se limpia, no hay luminarias y eso es responsabilidad de ellos, que son los que tienen que gestionar para que nuestro trabajo funcione”.

“Nosotros estábamos muy orgullosos por ser parte del Emder, y ahora pasamos de sentir orgullo a que ellos nos hagan creer que debemos avergonzarnos por ser municipales, cosa que eso no va pasar. Seguimos poniendo el hombro, tratando de sacar los escenarios adelante con lo muy poco o nada que ellos nos trae”.

“Como dije anteriormente ellos corren detrás de las urgencias. Se cayó un caño de ventilación en una pileta abierta y de milagro todo el mundo salió ileso, pero son cosas que se podrían haber previsto. Para los “Juegos Evita”, esperaron que se caigan elementos de las torres y esperaron un accidente solamente para salir corriendo y poner unos hierros. Las torres del Estadio Minella están en pésimas condiciones, de las cuales nosotros hicimos un informe y jamás se las tocó. No solo no les importan los trabajadores sino la comunidad en general. Como trabajadores tenemos mucha tristeza lo que le pasa al Emder. Amamos nuestro trabajo y amamos al Ente”.

“Ellos creen que uno está de enemigo, o que está en contra de ellos y no es así. Ellos son una gestión política que mañana se va a ir y nosotros como empleados del Emder tenemos que sostenerlos porque vamos a permanecer ahí. Nos duele mucho porque no solo no se ha hecho nada para progresar sino que no se ha cuidado lo poco que tenemos”.

Con respecto a la situación de los polideportivos en los barrios: “Se sostienen en parte por los trabajadores y en otra gran parte por los usuarios. La gestión hablaba en un momento de arancelarlos, porque dijeron que generaban perdida, y en realidad si no fuera porque los usuarios llevan elementos de limpieza o distintos materiales, los polideportivos ya estarían en la misma situación que esta el resto del parque deportivo”.

“Las declaraciones surgen a raíz de una discusión tras un partido de Peñarol donde se llovía toda la cancha y se responsabilizó a la gestión como es lógico. Nosotros veníamos hace meses pidiendo unas reparaciones, por lo menos preventivas para evitar que pasara y estuvimos cuatro meses esperando una garrafa y un soplete. La garrafa que se usó para el trabajo del Polidertivo Islas Malvinas fue traída por Peñarol”.

“Para nosotros es una vergüenza que el Emder no pueda traer una garrafa para hacer unos parches, lo que habla también que hay materiales en mal estado en el Ente, tenemos un techo en el Polideportivo que ronda los tres mil metros cuadrados y lo quieren arreglar con cuatro rollos de membrana, la verdad que es lamentable. Nosotros queremos asegurarle a la gente que ponemos el hombro y que si algo falla es la gestión”, concluyó Robles.

ARROYO CIERRA LUGARES DEL PARQUE DE DEPORTES AL NO PODER REPARARLOS

Con respecto a problemas suscitaos en la infraestructura del Parque de Deportes, el Intendente Carlos Arroyo se defendió y anunció ante el periodismo: “Es un lugar de muchos años y que hay espacios muy afectados. Ayer le escribí una nota al titular del Emder para que cierre ciertos lugares, para evitar peligro en la población”.