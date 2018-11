Ariel Ciano: “Si Arroyo no reflexiona, tendrá que venir a dar explicaciones “

Después de varias sesiones en el Concejo Deliberante que debieran suspenderse “por un conflicto que no generamos, pero que celebramos se haya resuelto gracias al debate y los consensos alcanzados entre distintas fuerzas”, el dirigente del Frente Renovador, Ariel Ciano, hizo referencia a la difícil situación que atraviesa la educación municipal, luego de las decisiones arbitrarias del Ejecutivo local y que afectan al salario de los docentes.

“Parece que el intendente olvidó que estuvo ocupando seis años una banca como concejal y que llegó a la política siendo conocido como director de escuela, que más allá de cualquier diferencia personal con su estilo, sus acciones resultan ser una total incongruencia”, afirmó Ciano en su discurso y enfatizó: “Hoy estamos citando a los secretarios, pero si no reflexiona, en el futuro será Arroyo quien tenga que venir a dar explicaciones”.

Las palabras del presidente de la bancada massista hicieron referencia directa a las malas decisiones del jefe comunal, con quien ya la semana anterior mantuvo un duro cruce después del sin sentido bloqueo de puertas del municipio. Esta vez, el foco estuvo puesto en un tema por demás sensible como es el de la educación pública, estamento del cual Ciano hace una abierta defensa siendo que además de concejal es docente universitario hace varios años. “Mas allá que toda discusión es política, aquí hay algo que la sobrepasa. Lo que están intentando hacer con estos recortes es destruir la educación municipal, parte fundamental de nuestra identidad y que le pertenece a los vecinos y vecinas de General Pueyrredon”, dijo.

“Fue el propio Arroyo quien cuando era candidato expresó que ´muchos políticos invertían dinero en campañas cuando deberían priorizar la educación´. Por eso, no sabemos si es que ahora está mal asesorado, o lo convencieron de algo que no cree o toma conscientemente estas decisiones que son un verdadero ataque a la enseñanza pública”, señaló Ciano quien recordó también cuando padres y docentes presenciaron una reunión de la Comisión de Educación y Cultura, “y fueron ellos mismos quienes alzaron su voz en defensa de sus hijos y alumnos. Por eso, cómo no lo vamos a hacer también nosotros; claro, esperando que el intendente esta vez reflexione y se de cuenta no sólo que está equivocado, sino que definitivamente el rumbo es otro, el de defender la educación municipal, orgullo e identidad de los marplatenses, porque más allá de la decisión de cualquier secretario o los presidente de un Ente, el único responsable de todo lo que está sucediendo hoy es el intendente Arroyo”.