Manino Iriart denunció que Mar del Plata es discriminada con el Presupuesto 2019

El diputado provincial Rodolfo Manino Iriart se mostró contrario al Presupuesto 2019 presentado por el gobierno de María Eugenia Vidal y pidió que se destine más dinero para realizar obras en Mar del Plata y Batán. Lo hizo en el marco de la reunión bicameral en la que el ministro de Economía, Hernán Lacunza, defendió el proyecto oficial.

“¿Por qué se discrimina a los distritos y ciudades de mi región, como Mar del Plata? Esto no puede ser. Así como está el presupuesto es inviable”, afirmó el legislador en contacto con la prensa tras el encuentro desarrollado en el Salón Dorado de la Cámara de Senadores. “No puede ser que Mar del Plata reciba sólo algo más de 259 millones de pesos, por detrás de lo que reciben ciudades más chicas que tienen 20 mil habitantes”, dijo Iriart.

Consultado sobre los motivos por los que el Ejecutivo bonaerense relega a nuestra ciudad en la proyección presupuestaria, analizó que “o se olvidaron de General Pueyrredon o existen cuestiones políticas por encima del interés y las necesidades de los ciudadanos “. Luego agregó: “siempre estuve, y estoy, a favor del diálogo. Por eso seguiremos insistiendo para tratar de convencer al oficialismo y conseguir lo mejor para nuestros vecinos”.

Asimismo se mostró preocupado porque “hay obras que habíamos conseguido el año pasado con mucho esfuerzo para que se hicieran durante 2018, y sin embargo algunas no sólo no se hicieron sino que directamente no aparecen en el proyecto actual”.

“Seguiremos escuchando las explicaciones de los ministros y legisladores oficialistas, pero vamos a dar la discusión que haga falta para conseguir más obras y más presupuesto para las áreas más delicadas”.