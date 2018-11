Aeronavegantes anunciaron que el próximo viernes habrá asambleas de 7 a 11 con retención de tareas

Alejandro Kogan, dirigente del Sindicato de Aeronavegantes, se refirió este martes al persistente conflicto en Aerolíneas Argentinas y criticó a la coalición oficialista Cambiemos por no darle el rol que merece a la compañía. Lo sostuvo luego de que el presidente Mauricio Macri reclamara la semana pasada que la empresa vuele “sin pedirle plata al Estado”. Es por esto que el aeronavegante subrayó que esta semana se realizará una nueva asamblea con retención de tareas.

“El viernes vamos a estar haciendo asambleas en Aeroparque. El trasfondo de todo esto es la precarización de nuestra actividad para ser explotada por multinacionales”, ratificó este martes Kogan en el aire de radio FM La Patriada. Lo cierto es que desde AAA y ATE ANAC

“Ante la falta de diálogo y la no intervención de los organismos encargados de resolver los conflictos, los Aeronavegantes en conjunto con ATE ANAC vamos a estar llevando a cabo asambleas con quite de colaboración y retención de tareas el próximo viernes 16 desde las 7 am y hasta las 11 en Aeroparque”, reza el documento.

El jueves último, los gremios aeronáuticos dejaron varados a más de 30 mil pasajeros luego de que se cancelaran por lo menos 250 vuelos de Aerolíneas Argentinas y Austral en todo el país. En ese marco, el secretario General de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, explicó que la medida se originó por el reclamo para que se pague una cláusula gatillo de ajuste por inflación en los sueldos de octubre.

Por su parte, Alejandro Kogan aseguró que el conflicto en la aerolínea de bandera “tiene que ver con el discurso del Presidente, que lo lleva ya desde la campaña”. No obvió el fuerte mensaje que el jefe de la alianza gobernante emitió durante la citada medida de fuerza y por el cual instó a la empresa a que se vuelva “autosustentable”.

“Les pido a los gremios de Aerolíneas Argentinas que se sienten a una mesa con las autoridades de la empresa (para que) pueda volar sin pedirle plata al Estado, sin pedirle plata al resto de los argentinos para poder funcionar, algo que logran la enorme mayoría de las líneas del mundo“, lanzó el mandatario nacional en aquella oportunidad.

Consultado al respecto, el del Sindicato de Aeronavegantes señaló que “el problema es que el Presidente no está otorgándole el rol que corresponde a Aerolíneas Argentinas”. “Nosotros vamos trabajar todos los días, lo que Macri debe hacer es trazar un plan económico en base al rol de Aerolíneas Argentinas“, sumó al ser entrevistado por el ciclo Sucio Y Desprolijo.