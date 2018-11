Mar del Plata hoy: “Esto se cambia con mucho diálogo, ordenando situaciones, escuchando a todos”

En el marco de la difícil situación económica y social que se encuentra atravesando Mar del Plata, el diputado provincial por Cambiemos, Maximiliano Abad, dialogó con “el Retrato…” y apuntó que “el gobierno tiene que hacer gestión política, es decir, dialogar con su propia coalición, con los bloques de la oposición y con los actores de la sociedad civil”.

En tal sentido, el referente de Cambiemos expresó que si no hay diálogo “se generan muchas situaciones que le hacen daño, no solo al gobierno, sino a la ciudad también” a la vez que precisó: “Esto se cambia con mucho diálogo, ordenándo situaciones, escuchando a todos los sectores políticos y sociales y tomando las medida pertinentes”.

También el diputado Maximiliano Abad hizo hincapié en la situación de varios diferentes sectores de la ciudad y consultado por “el Retrato…”sobre el proyecto de los silos, respondió que “camina por los marcos normales. Se va a llevar adelante y esperamos que pueda estar cumplido cuanto antes”.

PROYECTO DE LOS CLUBES DE BARRIO

En relación a la situación actual de los clubes locales, manifestó que “los que tienen regularizada su situación y todos los papeles en orden, acceden a muchos beneficios impositivos” a la vez que aclaró que han presentado un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, el cual consiste en ayudar a los clubes con un equipo interdisciplinario permanente, compuesto por contadores, abogados, etcétera, a regularizar su situación.

“La idea es que haya un asesoramiento constante a los clubes a la hora de presentar sus balances y demás”, resaltó y aclaró que el proyecto “es una herramienta muy importante que le da vida al club, porque les permite a los mismos acceder a subsidios, descuentos impositivos, programas de fomento al deporte de nación y provincia, etcétera.

En ese contexto, destacó que “es un muy buen proyecto que ya fue presentado, que hay que aprobar antes de fin de año y que tiene que ver con acompañar a los clubes que son los que sacan a los chicos de la esquina y los que transmiten valores de juego en equipo, de solidaridad”.

LA ACTUAL SITUACIÓN DE LAS PYMES

Por otra parte, hizo hincapié en la situación que están atravesando las Pymes y aseguró que “la gobernadora presentó un programa de fomento a las mismas, de estar cerca de un sector que genera la mayor cantidad de trabajo. A su vez, hay líneas crédito del Banco Nación y Provincia, con tasas más bajas, subsidiadas por el Estado, como también otras medidas que se presentaron en ese programa”.

SE VA A FORTALECER EL TURIMO INTERNO

En ese marco, ¿como pensás que va a venir la temporada de verano para Mar del Plata?

La gobernadora apuesta mucho a la ciudad. Lo hizo el año pasado y lo va a volver a hacer este año. Tenemos una ventaja comparativa por el contexto en el cual estamos y es que se va a fortalecer el turismo interno. Por eso, vislumbramos que tiene que haber un gran esfuerzo público privado para generar condiciones de atracción de los turistas a la costa atlántica.

¿Que se necesita para ello?