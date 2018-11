Aldosivi quebró la racha perdedora y empató con Talleres en Córdoba 0 a 0

El “Tiburón” igualó ante el “Matador” sin goles en Mario Alberto Kempes, sumando su primer empate en el torneo y cortando una racha de tres derrotas consecutivas.

Los primeros minutos fueron muy friccionados, con ambos equipos prestándose la posesión del balón y llegando poco al área rival. La primer mitad no tuvo sorpresas, con excepción de un remate de Chávez en el primer cuarto de hora, el resto de la etapa inicial fue muy pobre, y ninguno de los dos equipos pudo complicar a la defensa de su rival, por lo que el resultado se fue al descanso en el 0 a 0 en el marcador.

En el complemento, el “albiazul” salió con un gran ímpetu para lograr el triunfo ante su gente. En el primer cuarto de hora, los locales tendrían dos chances claras desde pelota parada, pero no pudieron convertir, asustando a la defensa “auriverde”.

Con el correr de los minutos, el encuentro fue dominado por los cordobeses, que complicaban a los marplatenses por los costados, aprovechando la picardía de sus jóvenes atacantes. El “Tiburón” se replegó en defensa, conteniendo el resultado para evitar una nueva caída.

En los ultimo instantes, los visitantes fueron con todo por el gol de la victoria, pero no tuvieron la suerte necesaria para concretar el tanto que le permita llevar los 3 puntos a casa. No hubo tiempo para más, ambos equipos no pudieron llegar al gol y el resultado final fue un duro 0 a 0.

Síntesis

Talleres (0):Guido Herrera; Leonardo Godoy, Juan Cruz Komar, Facundo Medina; Joel Soñora, Pablo Guiñazú, Juan Ramiréz; Gonzalo Maroni; Diego Valoyes, Nahuel Bustos. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Cambios: 27´PT Lautaro Guzmán por Valoyes; 22´ST Junior Arias por Soñora; 34´ST Nahuel Tenaglia por Godoy.

Amonestados: Guiñazú

Aldosivi (0): Fabián Assman; Emanuel Iñiguez, Emiliano Amor, Leonel Galeano, Lucas Villalba; Federico Gino, Dardo Miloc, Juan Galeano; Matías Pisano, Cristian Chávez, Javier Iritier. DT: Gustavo Álvarez.

Cambios: 14´ST Iván Colman por Iritier; 36´ST Fernando Godoy por J.Galeano; 46´ST Denis Stracqualursi por Pisano.

Amonestados: Gino, Iñiguez.

Arbitro: Fernando Rapallini.

Estadio: Mario Alberto Kempes.