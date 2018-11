“Secuestro democrático”: Arroyo encerró a ediles y personal en la Propia Municipalidad

En el marco de la manifestación de los trabajadores municipales en la puerta del palacio comunal, concejales de distintos bloques denunciaron que, a partir de una disposición del intendente Carlos Arroyo, se prohibió el acceso o egreso de cualquier persona al Municipio.

“Una vergüenza más del intendente Arroyo que configura un delito. No permite que nadie entre y salga del Concejo Deliberante, la casa del pueblo”, cuestionó el concejal de 1País Ariel Ciano a través de Twitter y añadió que “Arroyo se cree que es el dueño del municipio”.

En tal sentido, Ciano apuntó que “cerraron las puertas y cuando uno insiste muchísimo para salir, le avisan que no puede volver a ingresar” y comentó que “desde la dictadura no se veía algo así” en Mar del Plata.

Por su parte el concejal Marcos Gutiérrez (Unidad Ciudadana) se acercó a la puerta con candado y luego le pidió explicaciones a su par oficialista, del ex yerno del Intendente Mauricio Loria (FOTO), quién se desligó de la determinación adoptada por Carlos Arroyo.

Por su parte, el concejal de Unidad Ciudadana Balut Tarifa Arenas publicó en twitter que “Nadie entra, nadie sale. Así estamos en la Municipalidad. ¿Señor Arroyo, si esto no es privación ilegítima de la libertad, qué es?” y la edil Verónica Lagos señaló: “Por segunda vez en ocho días se me impide el ingreso. Por orden de Arroyo no ingresa ni sale nadie. Ni los concejales. ¿Esto no es privación ilegítima de la libertad?”

Teniendo en cuenta la continuidad de la medida y de las dificultades para entrar y salir del edificio concejales de la oposición pero también del oficialismo confeccionaron una nota en la que le piden a Arroyo que deje sin efecto su decisión.

Concretamente, integrantes de la comisión de Labor Deliberativa, le exigen a través de la nota que “deje sin efecto la disposición de manera inmediata” y que se “abstenga de prohibir a concejales, empleados, asesores y público en general el acceso al Departamento Deliberativo.