Presentaron en Mar del Plata la Agrupación “Movimiento Continuo”

La agrupación es integrada por dirigentes socialistas de reconocidas trayectorias profesionales, laborales y dirigencial en la ciudad y la región, entre los que se encuentran: Alejandro Ara, Jorge Trovato y Miguel Ivorra. Su nombre, Movimiento Continuo, es en recuerdo del poeta y militante Armando Dicepolo.

En un documento fundacional se manifiestan “preocupados por la injusticia y la desigualdad”, dejando en claro que trabajarán “por la inclusión y la organización de los sectores postergados y excluidos”.

“Nuestro objetivo es por aportar algunas ideas, proyectos, opiniones que ayuden en la consolidación de un pensamiento Popular-Nacional, tan simple como priorizar la protección de los mas desprotegidos, promover y garantizar el trabajo como valor esencial de la organización social y la promoción personal, defensa del patrimonio nacional, su cultura su historia, sus valores, valores estos que propone el socialismo y que tanto ha aportado a nuestra ciudad en distintos gobiernos”, agregaron.

Sobre la realidad local manifestaron que “aspiramos a la convivencia en una sociedad tolerante, inclusiva y solidaria, o sea que nuestras preocupaciones no sean solamente las personales sino las del conjunto. Es elemental y obvio pero si el colectivo, por ejemplo, no me lleva a tiempo o no llega cerca de mi casa porque las calle no lo permiten, es un problema de todos los vecinos y en conjunto debemos encontrar las soluciones”.

Desde el espacio compuesto por fomentistas, gremialistas, periodistas, educadores, trabajadores de la cultura, entre otros, prometieron seguir discutiendo y realizando propuestas concretas “para mejorar nuestros barrios, y fijar posición también frente al quehacer del Ejecutivo local y del Concejo Deliberante, como también en la política provincial y nacional”.

Finalmente destacaron que “invitamos a sumarse a todos los compañeros que coincidan en estos principios”.