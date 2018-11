Rugby: El Seleccionado Juvenil con la mira puesta en 2019

Se realizó el primer corte luego de varias semanas de trabajo en el Centro Integral de Alto Rendimiento de la Unión de Mar del Plata y quedaron definidos los 52 jugadores que entrenarán hasta diciembre en busca del plantel de Mar del Plata para afrontar el Campeonato Argentino M18.

Mar del Plata fue tercero en los últimos tres años y la idea del nuevo staff es no bajar de ese lugar, con una planificación que ya comenzó y que se entenderá hasta el 2019.

De este nuevo proceso serán parte Guillermo Estavillo y Sebastián Bisso, quienes ya fueron parte los dos últimos años, a los que se agrega Pedro Larraburu.

Las tareas se desarrollan los miércoles y viernes en Universitario y se entenderán hasta el 7 e 12. La misma tiene tiene como objetivo inicial la evaluación (Física, Técnica y Antropométrica) de los jugadores para poder establecer estrategias de mejora individual. Finalizada esta etapa, se hará un corte en la lista para confirmar el grupo que comenzará el lunes 7 de enero con la Planificación de la Pretemporada.

En el plantel se encuentran varios jugadores categoría 2002 y hasta un 2003 (Tomás Helguera), pero sin dudas que será indispensable la colaboración de los 4 jugadores que este año ya fueron parte del Seleccionado Juvenil y disputaron el certamen en Santa Fe, como lo son Máximo Martínez, Julián Soberon, Agustín Zelezen y Martiano Alfano.

Martínez, pilar de Comercial y capitán en los partidos Intercentros de este año, contó que “al plantel o veo muy bien, con jugadores de muy alto nivel y con mucho compromiso, que dejan todo en cada entrenamiento y con entrenadores que están en todo momento por nosotros. Se siente muy bien el poder ayudar y acompañar y contarles la experiencia de vivir un Campeonato Argentino a los más chicos y a los 17 que pueden llegar a jugar en un Seleccionado Juvenil. Nuestro principal objetivo es formar un buen grupo y dejarlo mejor o igual de lo que encontramos al Trébol”.



Soberon, wing de Sporting, opinó que “la verdad que veo muy bien al equipo, todos estamos muy entusiasmados y con ganas de encarar esta última parte del año para después arrancar la pretemporada. Todos estamos bastantes unidos y los 2002 que recién se sumaron ya van entrando en el grupo y todo hace que haya un buen clima en el equipo. La verdad es lindo que te tomen como referente e intento dar una mano de donde sea. Por ahí a mi me toco estar del otro lado y se lo qué pasa adentro de la cabeza de varios al día de hoy e intento ayudar más que nada con eso. Creo que el primer objetivo en común es consolidar más el grupo, lograr aumentar el número de jugadores por entrenamiento y tener un mayor compromiso con el proceso que se viene. Opino que poniéndonos objetivos cortos y no tan difíciles como estos luego los buenos resultados como se vienen dando en los últimos Argentinos llegarán solos”.



Agustín Zelezen, centro de Sporting, comentó que “La verdad que en este último tiempo venimos mejorando mucho en el compromiso y en las ganas. Ya nos dieron la lista que va a entrenar hasta diciembre y estamos muy motivados. A diferencia del año pasado, ya nos hicieron pruebas de resistencia los pf y nos testearon con los nutricionistas, así que se ve las ganas también por parte del staff. Tenemos que seguir con este trabajo en conjunto para obtener los mejores resultados. Ya haber vivido esta experiencia, junto con alguno de los chicos es una ventaja para el grupo, ya que podemos hablar de lo que vivimos y de como lo llevamos adelante. Por suerte casi 10 chicos de este plantel vivimos el proceso del año pasado, y este año hay mucho 2002, por eso lo más importante es saber que haber estado el año pasado es una responsabilidad muy importante. De acá a diciembre entrenarnos al máximo, y ya empezar a conocer las bases de nuestro juego y luego durante diciembre prepararnos físicamente al máximo para enfrentar la pretemporada. Como grupo queremos dejar a la Unión donde la encontramos o más arriba, y también necesitamos que este grupo pase a ser un equipo unido, que creo que es la base para cumplir cualquier objetivo deportivo”.



Martiano Alfano, de Mar del Plata Club, expresó que “este año veo un grupo muy unido y con muchas capacidades para afrontar un Torneo Argentino. Todos estamos muy enfocados y metidos en llegar de la mejor manera. En cuanto a lo social el grupo ya está consolidado, falta un poco de conexión en cuanto al juego. La verdad me siento de la misma manera que los 50 que son parte de este proceso pero tengo claro que tengo que dar ejemplo e integrar a los 2002 para que se comiencen a sentir parte de este grupo. A nivel grupal el objetivo es dejar a la Unión de Mar del Plata lo más alto posible y representarla de la mejor manera. Básicamente tenemos muy buenos duelistas y mucha velocidad en cuanto a los backs y yo creo que vamos a saber aprovecharla”.



Quien será nuevo en este staff es Pedro Larraburu y comentó que “a principio de año, cuando comencé con estas nuevas funciones siempre lo tomé como un desafió, sabiendo que seria un año con nuevas propuestas desde el Centro de Rugby. En el camino me encontré haciendo cosas que tal vez no imaginaba, pero todas absolutamente todas fueron experiencias potenciadoras y enriquecedoras que me impulsan a seguir aportando mi granito de arena a una estructura que se generó hace algunos años y no para de crecer. En lo personal estoy muy contento y entusiasmado”.

Larraburu, quien se desempeña como Subdirector del Centro, opinó que “este año me encontré frente oportunidades que no hubiese imaginado. Una de ellas es tener la posibilidad de sumarme al staff de entrenadores del M18 para 2019. Aun siendo jugador y con mi corta experiencia como entrenador en mi club, soy un privilegiado por poder formar parte de este grupo. La responsabilidad es enorme, pero estoy tranquilo porque me sumo a un staff de entrenadores que son buena gente y además experimentados, y a un grupo de chicos que tienen mucho potencial y muchas ganas de ponerse la camiseta del Trébol y dejar a la Unión de Mar del Plata bien parada. En cuanto a los resultados del M18 años anteriores, sin dudas han sido muy buenos y este año no tiene porque ser la excepción. Los chicos tienen muchas ganas, los entrenadores también y todos disfrutamos lo que hacemos y eso no es menor”.



Por último contó que “A los chicos los veo muy motivados. Para todos ha sido un año largo en sus clubes, con sus respectivas competencias recién terminadas y mucho cansancio, pero nosotros desde el Centro seguimos exigiéndoles y ellos siguen respondiendo muy bien; eso habla de sus ganas y de lo enfocados que están. Saben que es dar un poco más ahora hasta diciembre, para después descansar y retomar la pretemporada en óptimas condiciones. En cuanto a los objetivos creo que pasan por consolidar un grupo de buenos deportistas y mejores personas, aportar al staff lo que sea necesario y no dejar de aprender en ningún momento. De resultados no me gusta hablar porque hay muchos factores que influyen sobre ellos, pero tenemos todo para que los chicos se diviertan y nos vaya bien”.

Plantel Preseleccionado M18 de Mar del Plata:

APELLIDO NOMBRE CLUB POLAROLLI FRANCISCO SPORTING BELLO BARRIENTOS FRANCO MAR DEL PLATA MARTINEZ MAXIMO COMERCIAL BALCEDO TOBIAS SAN IGNACIO LUDUEÑA EZEQUIEL SAN IGNACIO VELILLA VALENTIN PUEYRREDON SUAREZ FELIPE SPORTING CONSTANTINO TOMAS UNCAS HERRADOR TOMAS MAR DEL PLATA CRUZ FACUNDO COMERCIAL SIIGLIANO VALENTIN SPORTING RODRIGUEZ PEDRO SPORTING BLOIS LUCIO MAR DEL PLATA BURCAIZEA SANTIAGO CUDS GONZALEZ MAURO MIRAMAR MOURE MARTIN LOS 50 JENCKEL NICKLAS LOS CARDOS SANTINO FRANCO LOS CARDOS NIEVAS JULIAN SAN IGNACIO COSENTINO FRANCISCO SAN IGNACIO BARRECA FRANCISCO UNIVERSITARIO FEROCE JOAQUIN UNIVERSITARIO OROQUIETA RAMIRO LOS CARDOS RIOS GENARO MAR DEL PLATA BOURDAL PABLO SAN IGNACIO FLAMINI SEGUNDO UNIVERSITARIO HELGUERA TOMAS SAN IGNACIO HAUSCARRIAGA LAUTARO SAN IGNACIO GOMEZ CASTRO FELIPE LOS CARDOS DELGADO VALENTIN SAN IGNACIO ESTAVILLLO JUAN SAN IGNACIO ALVAREZ TOMAS MAR DEL PLATA DE LUCIA SIMON UNCAS AREA AGUSTIN SPORTING ABAD RENATO SPORTING AMADEO LASTRA JERONIMO LOS CARDOS CHARLES SANTIAGO SPORTING AZCUE SEGUNDO LOS CARDOS ALFANO MARTINIANO MAR DEL PLATA ZELEZEN AGUSTIN SPORTING GOMORI LAUTARO LOS CARDOS OLAVARRIA MARCOS LOS CARDOS MIGLIORE IGNACIO LOS CARDOS CATUOGNO BERNARDO UNIVERSITARIO VACCARO JOAQUIN PUEYRREDON MARIANI SANTIAGO SPORTING SOBERON JULIAN SPORTING SCAMINACCI FERMIN MAR DEL PLATA CALVO BAUTISTA UNIVERSITARIO DIAZ MAY NICOLAS UNIVERSITARIO BERATZ HANS CUDs