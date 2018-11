El Seleccionado de Seven comienza su preparación para Paraná

Dió comienzo una nueva temporada para el Seleccionado de juego reducido de Mar del Plata, que tendrá un par de torneos preparatorios para lo que será una nueva edición del Seven de la República en Paraná en diciembre.

Los entrenadores continuarán siendo Ignacio Vallejo y Mariano Abate, quien dispusieron para este lunes 5 de noviembre a las 19 hs en el Club Pueyrredon la primera práctica con 23 jugadores convocados.



Este viernes se designará una plantel para viajar a Bahía Blanca para disputar el sábado el primer Seven de Selecciones de la Región Pampeana, en donde además participarán clubes de la Unión del Sur.

El “Trébol” ya se sabe que estará en la Zona 1 y enfrentará a Sportiva (el equipo anfitrión) y Santa Rosa, para un total de cuatro cotejos en el día.

Dos semanas más tarde viajarán a Rosario, para disputar entre el viernes 23 y sábado 24 la 51° edición del Seven de GER “Miguel Senatore”, del cual ya participó en varias ocasiones.

Uno de los entrenadores, Ignacio Vallejo, comentó que “con el “Cono” (Aabte) consensuamos el armado del plantel, también con la colaboración del staff del Centro de Rugby, convocamos jugadores con diferentes perfiles y sumamos a los chicos de Plan Nacional a esta lista, por suerte este año tenemos dos Sevens para prepararnos mejor, ver jugadores que no conocemos y consolidar el sistema ofensivo y defensivo”.



Pedro Hernández estuvo el año pasado en Paraná e intentará repetir

Además, el hombre de Universitario opinó que “es un plus contar con todos los jugadores a disposición que estaban en el Seleccionado Mayor habitualmente, nos da una experiencia y calidad de juego superior, iremos al Seven de la República a ganarlo, a dejar a la Unión lo mejor posible dentro y fuera de la cancha”.

Para los primeros días de 2019 la idea es la creación de un Seleccionado de Seven de Desarrollo, que pueda entrenarse para participar de los Sevens como el de Verano del IPR Sporting Club y el Fernando Varela del Club Los 50 de Tandil, en enero y febrero respectivamente.

Plantel PreSeleccionado de Seven de Mar del Plata:

Lisandro Rodríguez (Biguá)

Marcos Migliore (Campo de Pato)

Juan Ignacio Garrido Kaspin (Comercial)

Gaspar Jecklen (Comercial)

Bautista Farisé (Comercial)

Leopoldo Branderiz (Mar del Plata Club)

Clemente Santa María (Mar del Plata Club)

Tomás Catuogno (Mar del Plata Club)

Guido Zingale (Mar del Plata Club)

Santiago Martínez Etayo (Mar del Plata Club)

Pedro Hernández (Mar del Plata Club)

Mariano Puglia (San Ignacio)

Rafael Riego (San Ignacio)

Pedro Area (Sporting)

Joaquín García Argibay (Sporting)

Rodrigo Fernández Criado (Sporting)

Lucas Gasparri (Sporting)

Juan Di Pace (Sporting)

Iván Nemer (Sporting)

Tomás Álvarez (Uncas)

Juan Ignacio Molina (Unión del Sur)

Bautista Tejerina (Universitario)

Franco Rodríguez Reinoso (Universitario)