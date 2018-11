El diputado Maxi Abad con Toni Puig: desafíos para la Mar del Plata del futuro

El diputado provincial Maximiliano Abad y su par, Daniel Ivoskus, conformaron junto al reconocido especialista en gestión de marca ciudad, Toni Puig, un panel denominado “La construcción estratégica de las ciudades. Cualidades, fortalezas y oportunidades de la Mar del Plata del futuro” en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

El encuentro inició con las palabras de bienvenida del decano de la Facultad, Arq. Guillermo Eciolaza, quien remarcó la importancia de “poder pensar esta temática y ponernos desafíos hacía adelante”. También agradeció la presencia de los legisladores y que hayan incorporado a la política en un debate con el claustro académico, alumnos y, además, “trayendo a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo la experiencia de Toni Puig”.

A continuación, Abad abrió el panel y afirmó: “Una marca ciudad solamente se puede construir cuando hay consensos entre toda la comunidad. Por eso, todos los actores involucrados, los gobiernos, los políticos, los empresarios, las asociaciones civiles y los que viven todos los días en las ciudades tienen que acordar una ciudad común”, y agregó: “Por supuesto que no podemos dejar de lado estos desafíos en la planificación que hagamos para nuestra Mar del Plata”.

Por su parte, el diputado y presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, Daniel Ivoskus se refirió a que “las ciudades competitivas se construyen incluyendo a todos, dejando de lado las fracturas ideológicas o partidistas. La marca ciudad no puede ser de un candidato o de un partido, debe ser de todos”, sostuvo. Además, hizo hincapié en que “tan importante como hacer es comunicar, por eso tiene que haber una planificación y un mensaje claro. La promoción de una ciudad no es solamente un afiche que invite a visitarla, se debe establecer una comunicación que contemple hasta los mínimos detalles”.

El cierre del encuentro estuvo a cargo de Toni Puig, conferencista internacional, asesor del Ayuntamiento de Barcelona y consultor en marca ciudad en numerosas partes del mundo. Puig se refirió a su visión sobre Mar del Plata y las principales necesidades para apuntalar su crecimiento: “Sería bueno que dejen de ser argentinos por un rato: dejar de confrontarse, de detenerse en las diferencias para acordar un proyecto común”, afirmó.

En otro tramo, Puig sostuvo que “Mar del Plata tiene todo para convertirse en una ciudad importante, ya no como fue en su momento Barcelona, porque Barcelona ya fue. Pero sí acordando políticas concretas, no con un plan con 200 propuestas, sino con acciones específicas en lugares específicos que contemplen las necesidades de todos. Una ciudad tiene éxito cuando la calidad de vida incluye a las periferias. Hay muchas oportunidades para trabajar en Mar del Plata, con lugares emblemáticos como la Peatonal San Martín o el Parque Camet, que pueden convertirse en sectores referentes de un sólido proyecto común.”

Finalmente, Puig consideró que es posible iniciar el rumbo hacia el desarrollo local: “Yo veo que Mar del Plata todavía no está como debiera estar, y me duele un poco, porque amo a esta ciudad. Pero también es cierto que he visto en otras partes del mundo ciudades que han estado peor y que hoy están saliendo adelante. Es importante que Mar del Plata no se convierta en una ‘ciudad oso’, que son aquellas que en verano explotan de movimiento y energía y en invierno están dormidas. Por eso es importante no conformarse y no detenerse en la queja, porque eso es para los impotentes”, finalizó.