Alvarado participaría de un Torneo Nacional de Clubes anual en 2019

La idea del Consejo Federal cayó muy bien en varios clubes del ascenso que no participan de los certámenes de AFA y que, a partir del año próximo, podrán tener categorías formativas recorriendo el país y midiéndose con equipos que le permitan formar jugadores para nutrir el plantel superior. Alvarado es uno de ellos. Fue invitado y participaría del Torneo Nacional que impulsa la casa madre del fútbol del interior del país, que tendrá entre otros a conjuntos de Primera B Nacional como Agropecuario de Carlos Casares y Santamarina de Tandil. La próxima semana empiezan las pruebas.

Así como los clubes de Primera División tienen el torneo oficial, la AFA entendió que los clubes de las categorías de ascenso tendrían que tener alguna competencia similar, para que los chicos vayan logrando un roce que no marque tanto la distancia de una liga infantil local con el salto a un Federal A o B Nacional. Entonces, la AFA, a través del Consejo Federal, planteó este certamen que sería para las categorías Sub 13 y Sub 15 en 2019, para sumar las Sub 14 y Sub 16 en 2020.

El coordinador de Alvarado Gustavo Gatti, junto al presidente Wenceslao Méndez, viajaron a Buenos Aires, estuvieron presentes en las reuniones informativas y ya se llevaron a cabo tres, en las que esta competencia tuvo el visto bueno de la mayoría de los dirigentes de los clubes invitados. Allí, les dieron adelantos de la idea del formato y la manera de disputa, y en los próximos días se terminarán de ultimar los detalles.

Por tal motivo, Alvarado comenzará a conformar sus planteles para un 2019 que tendrá mucha actividad. La obligación de continuar obteniendo los excelentes resultados logrados en la Liga Marplatense y presentarse de la mejor forma en el torneo nacional que se viene, exige reforzar cada una de las categorías y sumar futbolistas para afrontar la doble competencia que habrá en algunas de ellas.

En el transcurso de la semana, se informarán días y horarios para las pruebas que comenzarán la próxima semana y en la que se observarán jugadores no sólo para la temporada entrante, sino que también serán utilizados en el tradicional Torneo Nacional “Ezequiel Laurella” de Independiente que comienza el 8 de diciembre.