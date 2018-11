Pablo Moyano siente verguenza que Macri se ocupe de un partido de fútbol y no de la pobreza extrema

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, criticó al presidente Mauricio Macri al considerar que “es una vergüenza” que “se esté ocupando de un partido de fútbol en lugar del desastre económico que está llevando a millones de argentinos a la extrema pobreza”. “Este es un Gobierno al que no le interesa y desprecia a los trabajadores, sino no se puede encaprichar así y llevar adelante estas medidas en contra de los jubilados, en contra de los laburantes”, manifestó el dirigente gremial.

Durante una entrevista en Radio 10, Moyano apuntó también contra la CGT al señalar que él nunca creyó que “tuviera la decisión política de llevar adelante la continuidad del plan de lucha” contra el oficialismo. En este sentido, el sindicalista resaltó que “todo lo que ha pedido” la central obrera, “lamentablemente, el Gobierno no lo ha escuchado“.

“Esperemos que fin de año sea en paz, pero eso no quita que va a haber más movilizaciones, como habrá cuando se vote el Presupuesto en el Senado”, advirtió. Además, Moyano adelantó que va “a militar para que el candidato que surja del peronismo gane las elecciones del 2019”, aunque aclaró que él no va “a jugar electoralmente”.

Por otra parte, el referente de Camioneros opinó que “ya quedó demostrado” que no tiene “nada que ver” en la causa por presunta defraudación al Club Atlético Independiente, del que es vicepresidente. “Hay un periodista que permanentemente presionó a los fiscales para que me detuvieron. Me presenté, no me iba a escapar. Tenía que estar frente al fiscal para que me diga en qué participé ilícitamente”, agregó.

Moyano precisó que su abogado “ya presentó la nulidad de la causa porque no se sabe si esto es un cuento de terror o una película de comedia”.