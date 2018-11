En el marco de la tercera jornada del debate oral y público por la muerte de Lucía Pérez, Marta Montero, la mamá de la joven de 16 años asesinada en octubre de 2016, dialogó con “el Retrato…” y manifestó que “este juicio va a cerrar una etapa que va a ser la de pedir justicia por Lucía, pero seguramente sigamos luchando por otras víctimas”.

“Nosotros estamos dentro de todo tranquilos y esperando, porque el debate recién empieza. El lunes va a ser un día más complicado, porque van a estar todos los peritos y se va a discutir sobre las causales de la muerte de Lucía”, expresó la mamá de la joven.

Asimismo, sostuvo: “Espero una condena ejemplar para los tres, que les den perpetua y que paguen lo que han hecho, porque a Lucía ya no me la van a devolver” a la vez confesó: “Confío en la justicia, sino imagínate que no me queda nada. Creo que tanto el fiscal que nos ha tocado y mi abogado van a luchar y a pelear por Lucía”.

En relación al apoyo recibido por parte de la gente, remarcó que “es un acompañamiento muy grande el que hemos recibido por parte de las organizaciones, la Multisectorial y la gente común, incluso, que en cada manifestación que hacemos o en estos días tan duros están ahí con nosotros” y añadió que “la fortaleza que uno tiene en gran parte es gracias a eso”.

“Este juicio va a cerrar una etapa que va a ser pedir justicia por Lucía, pero seguramente sigamos luchando por otras víctimas”,confesó Marta Montero y comentó: “Hoy mismo tratamos, incluso, que estén familiares de víctimas del delito en el debate que pronto van a tener un juicio, porque ese ejercicio que uno hace es importante”.

En referencia a lo anterior, precisó: “Yo, de hecho, lo hice antes. Participé de otras audiencias y realmente cuando llegas al debate tuyo te genera la sensación que eso ya lo viviste y lo podes ver de otra manera. Por eso, es muy importante hacer ese ejercicio previo” y agregó que “esas familias no lo van a sufrir como propio, porque no es de ellos, pero sí les va a dar una fortaleza para cuando les toque y así después no se haga tan duro”.

“Ahora trataremos de seguir, tenemos otro hijo y una vida. Lucía no querría que estemos sumergidos en una tristeza eterna y siento que hasta ella misma nos da fuerzas para seguir adelante, porque un día seguramente nos vamos a encontrar”, concluyó la mamá de la adolescente de 16 años en diálogo con “el Retrato…”