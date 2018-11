El fútbol marplatense vivió una electrizante jornada

Una jornada de octavos de final, que fue electrizante, todos los que vinieron de la Zona Revalida quedaron afuera de los Cuartos de Final, como la sorpresiva derrota y caída de Alvarado local, fuera de esta instancia con todo su potencial de jugadores, cuerpo técnico e institucional.

En cancha de Quilmes donde el local enfrentó al duro San Lorenzo, el equipo de Gustavo Tempone DT, estaba disminuido por jugadores purgando sanciones, otros con problemas de trabajo y lesiones, en una cancha mala para poder jugar como le gusta al paladar de los cerveceros, los dirigidos por Mariano Pastrellini DT.

No es el equipo de la primera etapa, pero un Gladiador tácticamente acostumbrado a jugar en otros clubes estas instancias, fue casi una partida de ajedrez donde cada jugada era neutralizado, y si bien hubo ovaciones certeras para poder abrir el marcador, los dos equipos terminaron en cero empatando.

Fueron a la definición desde el punto de penales, era a matar o morir, y ahí San Lorenzo los Patas Negras no erraron ,ni le atajaron ninguno de los 5 penales y se llevó la clasificación a cuartos de final, y Quilmes afuera, con una campaña de tres años seguidos de participar los play off ,con mayoría de jugadores del club y jóvenes y esto lo hizo posible solo y con poco apoyo Gustavo Tempone, quién con su trayectoria en San Lorenzo de Almagro, varios equipos en Perú, Venezuela, y Aldosivi, Kimberley y Quilmes, llegó la finalización de su ciclo como DT ahora en Quilmes. Quizás ahora se den cuenta propios y ajenos el valor de un gran trabajador.

Alvarado que jugaba en su cancha con un rival que es la revelación del torneo, muchos de sus jugadores hinchas del torito, lo dejo afuera Juventud Unida de Batán que lo dirige Marcelo Marín,ex jugador de Alvarado, donde en el desarrollo del partido empataron 1a1.Alvarado estuvo errático en los tiros penales y la Juventud Batanense pasa otro escollo

En Nación jugaba el local con todas las chapas y jugadores de trayectoria, contra un rival que ganó la zona Revalida, lleno de juveniles y un esquema táctico y de juego para exquisitos Cadetes de San Martín, no necesitaron ir a penales, Nación grito 2 veces y Cadetes 1, con un arbitraje realmente para no recordar y la experiencia superó a los pibes que tenían a uno de los mejores jugadores del torneo Eber Ullua, quien supo jugar en Racing Club de Avellaneda y el Federal con Kimberley.

En cancha de Kimberley hacia de local EL Cañón, con importantes jugadores dirigidos por la dupla Bianchimano Osambella, que enfrentaron al Deportivo Norte de Carlos Miori que venía de ganar el miércoles el clásico Barriales, pero bueno como ocurrió en el torneo

El Cañón ganó 3 a 0 no dejando a Norte disfrutar mucho lo logrado y triste por despedir al máximo goleador de años del fútbol marplatense como Cristhian D Addato, un goleador de raza, y los del Cañón pasaron otra vez a Cuartos de Final, un equipo o club que duda con seguir participando el próximo año en primera división por los altos costos que no pueden afrontar.

Finalmente en cancha de Norte jugaba de local Dan Isidro de Leo D Urso DT, contra Rover de Motoneta Ramajo DT,que no sé pudieron sacar diferencia en los noventa minutos, y fueron también a la suerte de tiros desde el punto penal, ahí un pibe que era el tercer arquero de San Isidro fue la figura se puso el buzo de héroe y Dan Isidro le ganó 3a1 a Rivera, pasando a Cuartos.

La próxima instancia seguirá el próximo sábado a las 13 horas, los partidos más destacados son: el clásico Kimberley vs San Lorenzo – Nación vs Juventus Unida de Batán – Círculo de Otamendi vs El Cañón y Gral Urquiza vs San Isidro x los Cuartos de Final.