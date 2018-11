Evocaron la figura de Raúl Alfonsín a 35 años del regreso definitivo de la democracia

A 35 años de la recuperación definitiva de la democracia en la República Argentina, se llevó a cabo una jornada de análisis y disertaciones en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon, auspiciada por los concejales Mario Rodríguez (UCR) y Ariel Ciano (1PAÍS).

En la ocasión, se hicieron presentes Ema Cibotti (historiadora), Alfredo Lazzeretti (rector de la UNMdP); Jorge Sarghini y Ricardo Alfonsín (ex diputados nacionales), que bajo el lema “Reflexiones a 35 años de la recuperación democrática”, brindaron enriquecedoras exposiciones.

Asistieron los concejales Ilda Mercedes Morro (1PAIS), Santiago Bonifatti (AM) y el vicepresidente 1º del HCD, Balut Olivar Tarifa Arenas (UC), además de funcionarios del Departamento Ejecutivo, legisladores provinciales y nacionales –algunos, con mandato cumplido-, además de militantes del radicalismo y dirigentes partidarios.

En primer término, se proyectó un breve video con algunos hitos públicos que consolidaron la imagen de Alfonsín como estadista. Luego, el concejal Mario Alejandro Rodríguez (UCR), uno de los organizadores de esta jornada), brindó unas palabras de bienvenida: “Transitaba el secundario y ese 30 de Octubre de 1983 me hice alfonsinista. Luego me haría radical. Acompañé a mi papá gallego, que sólo podía votar a los candidatos locales y lo hizo por don Ángel Roig. En esa elección, el candidato del peronismo es alguien que hoy está preso por delitos de lesa humanidad. En ese momento histórico, la gente no se equivocó. Votó a Raúl Alfonsín que, entre otras cosas, proponía que había que terminar con la sociedad machista. Hoy es muy fácil hablar de eso, pero en ese momento no era tema de campaña y Alfonsín lo introdujo. Lo mismo que la Ley de Divorcio Vincular o la de Patria Potestad Compartida, o de la transformación de la educación a partir de un congreso pedagógico, o cuando planteó los juicios para los represores, que estaban entre nosotros y conservaban el poder intacto. En la provincia de Buenos Aires ganó Armendáriz porque la gente quería dar una vuelta de página de lo que venía sucediendo en el país. Después, los radicales nos equivocamos mucho. Hoy transito esta etapa con profundas diferencias con lo que sucede. El radicalismo no nació como un partido gorila, no nació para combatir peronismo, porque cuando nació la UCR, el peronismo no existía. El radicalismo nació para combatir el conservadurismo, es decir a aquellos que no querían darle al pueblo la herramienta del voto. Alfonsín nos pertenece y somos orgullosos de ello. Pero lo dijo Antonio Cafiero en los momentos finales: Alfonsín le pertenece a todo el pueblo argentino”.

Luego, el concejal Ariel Ciano también se refirió al motivo de la convocatoria: “No es casualidad que además de una historiadora haya un peronista, un socialista y un radical, porque la figura de Alfonsín trascendió al radicalismo. Él tuvo varios gestos para destacar: como la valentía de decidir el Juicio a las Juntas, en ese contexto. Cuántos de esos gestos hacen falta hoy, gestos que estén comprometidos con la República y la democracia. Siempre se manejó privilegiando los consensos, porque pensaba que lo importante era la Argentina. Es uno de esos próceres a los que debemos acudir siempre, es de todos nosotros. Siempre fue consecuente con sus ideas y pagó costos. Hoy, esos costos son reconocidos”.

Antes de la Jornada de disertaciones, autoridades partidarias de la UCR e invitados depositaron una ofrenda floral del Espacio del Pensamiento Alfonsinista Mar del Plata (EPA) en el busto del ex Presidente Raúl Alfonsín, en el Paseo que lleva su nombre, sito en Hipólito Yrigoyen y San Martín.