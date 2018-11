Emilio Monzó: “Voy a cumplir con mi mandato institucional, pero no voy a reelegir”

El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, ratificó hoy que no renovará su banca en 2019. “Ya hice el duelo”, señaló, al tiempo que aseguró que es una decisión que tomó “hace mucho tiempo”.

“Ya hice el duelo, voy a cumplir con mi mandato institucional, pero no voy a reelegir”, agregó. El mundo de la política se conmovió con las especulaciones que generó la noticia; algunos incluso creyeron que el número cuatro en la sucesión presidencial podría dejar Cambiemos, pero todo indica que se trata de una decisión que había acordado con el Presidente y el jefe de Gabinete antes de que se desatara la crisis económica.

Desde el círculo íntimo del diputado afirman que el diputado tiene molestia porque no lo dejan hacer política. Ahora, lejos de un esquema donde Monzó pueda sentirse parte comenzó un distanciamiento de Cambiemos de cara a las elecciones del año próximo.

Monzó armó el PRO en todo el país, era el hombre fuerte del partido que mandó adelantados para construir estructuras donde no había nada, con capacidad de ver las necesidades del otro, lo que le permitía tejer alianzas y construir acuerdos.

También jugó fuerte para realizar el acuerdo con los radicales, a lo que enfáticamente se negaba Jaime Durán Barba. Y el que propuso que María Eugenia Vidal fuera la candidata del PRO en la provincia de Buenos Aires, una vez que Gabriela Michetti desistió de ocupar esa posición.

Pero Vidal nunca le perdonó que quisiera acordar con Sergio Massa para garantizar la victoria bonaerense. De esta manera, Monzó quedó sin distrito y afuera de las decisiones.

Su capacidad se puso en juego en la sesión donde el Presupuesto obtuvo media sanción, con diputados kirchneristas y de la izquierda que -sabiendo que el oficialismo tenía los votos- quisieron crear condiciones adentro del recinto para evitar el debate.

También el año pasado, en la discusión sobre la reforma previsional. Ese día, cuando los ánimos ya se habían calmado tuvo un curioso diálogo con la presidenta del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, quien le reclamó que toque el timbre para llamar la atención de los diputados que no la dejaban hablar. “No me gusta el tiembre, diputada”, le contestó Monzó, que, cuando se dio cuenta de que era otra manera de aludir a sus críticas al timbreo, no podía parar de reírse.

“Es como una pareja terminada, si insistís te sentís peor. Si te querés curar, tenés que alejarte y reencontrarte. Es lo que hice”, explicó. Y aseguró que “a medida que te alejás te sentís mejor y cuando comenzaste a tener mejores sensaciones, no volvés a insistir”.